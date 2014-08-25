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Тюменца будут судить за ложный донос

25 августа 2014, 11:22
В Тюмени будут судить мужчину, который трижды в течение 5 месяцев сообщал в МЧС о ложном минировании областного УФМС.
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Тюмень

Прокуратура Центрального округа г. Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 48-летнего Андрея Шеремета. Он обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающее опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба и наступление иных общественно опасных последствий).

Расследованием установлено, что Шеремет 4 октября 2013 года, 7 марта и 14 марта 2014 года со своего сотового телефона звонил в МЧС на номер «112» и сообщал о готовящемся взрыве многоэтажного офисного здания, расположенного по ул. Республики, д. 55, где среди нескольких организаций расположен офис областного управления федеральной миграционной службы.

В связи с этим проводилась срочная эвакуация граждан. Группа разминирования ОМОН и кинологи с собаками обследовали помещения и прилегающую территорию. В результате действий Шеремета была нарушена нормальная деятельность правоохранительных органов и организаций, офисы которых размещены в здании.

14 марта 2014 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий Шеремет был задержан, он не смог объяснить свои поступки. Прокурор округа утвердил по данному уголовному делу обвинительный акт и направил материалы дела в центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура центрального округа г. Тюмени.

Фото: http://www.belmama.ru

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