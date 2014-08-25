Тюменца будут судить за ложный донос

14 марта 2014 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий Шеремет был задержан, он не смог объяснить свои поступки. Прокурор округа утвердил по данному уголовному делу обвинительный акт и направил материалы дела в центральный районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура центрального округа г. Тюмени.