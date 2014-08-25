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Тюменец напился и угнал старую шестерку

25 августа 2014, 13:39
В субботу ночью сотрудники полка ДПС ГИБДД остановили автомобиль «ВАЗ-2106», который довольно неуверенно и подозрительно передвигался по проезжей части.
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Тюмень

Однако водитель изначально так просто останавливаться не собирался и пытался скрыться от стражей порядка. Благодаря слаженным и отработанным действиям полицейских его попытки были обречены на провал. В дальнейшем, к тому же, было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а документов на транспортное средство у него не оказалось.

Следственно-оперативная группа отдела полиции № 3 выяснила, что 25-летний житель города Тюмени в ходе распития в компании спиртных напитков решил закончить вечер прогулкой на чужом автомобиле. Выдавив стекло не оборудованного сигнализацией транспортного средства, молодой человек соединил провода, завел автомобиль и скрылся. Пенсионер, которому принадлежал угнанный транспорт, даже не подозревал о совершении преступных действий в отношении его имущества, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.

По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело. Стражи правопорядка в очередной раз напоминают, что оборудование автомобиля сигнализацией — это первое, что необходимо сделать. При совершении таких «случайных» преступлений, чаще всего в состоянии алкогольного опьянения, внимание злоумышленника направлено на отечественный не новый транспорт, который зачастую не оборудован сигнализацией. Не забывайте также, что ни в коем случае в салоне нельзя оставлять на видном месте ценные вещи. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени — 291–600 или 02.

Фото: http://www.pronowosti.ru

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