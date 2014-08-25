Тюменец напился и угнал старую шестерку

По факту неправомерного завладения транспортным средством возбуждено уголовное дело. Стражи правопорядка в очередной раз напоминают, что оборудование автомобиля сигнализацией — это первое, что необходимо сделать. При совершении таких «случайных» преступлений, чаще всего в состоянии алкогольного опьянения, внимание злоумышленника направлено на отечественный не новый транспорт, который зачастую не оборудован сигнализацией. Не забывайте также, что ни в коем случае в салоне нельзя оставлять на видном месте ценные вещи. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени — 291–600 или 02.