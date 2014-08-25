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Россельхознадзор разрешил поставки мексиканской конины

25 августа 2014, 10:57
Россельхознадзор снял временные ограничения на ввоз в Россию продукции четырех мексиканских предприятий, занимающихся производством конины. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на «РИА Новости».
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Тюмень

«Принимая гарантии ветеринарной службы Мексики, свидетельствующие об устранении выявленных в ходе инспекции 2013 года нарушений, Россельхознадзор счел возможным с 22 августа 2014 года отменить временные ограничения на ввоз продукции с четырех предприятий по производству конины», — говорится в сообщении.

Напомним, с 7 августа, по решению президента России Владимира Путина, в России вступил в силу запрет на импорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против России, сроком на один год. Это, в том числе, США, Канада и страны Евросоюза. В то же время Россельхознадзор заявил о намерении расширить поставки продовольствия из стран Латинской Америки. В частности, 6 августа ведомство сняло ограничения на поставки мясомолочной продукции из Бразилии.

Эмбарго на ввоз в Россию мясной продукции из Бразилии, Канады, США и Мексики действовало с декабря 2012 года. Россельхознадзор принял соответствующее решение в связи с тем, что в поставляемом мясе был обнаружен запрещенный стимулятор рактопамин, используемый для наращивания мышечной массы животных.

Фото: novoteka.ru

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