Россельхознадзор разрешил поставки мексиканской конины

Напомним, с 7 августа, по решению президента России Владимира Путина, в России вступил в силу запрет на импорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против России, сроком на один год. Это, в том числе, США, Канада и страны Евросоюза. В то же время Россельхознадзор заявил о намерении расширить поставки продовольствия из стран Латинской Америки. В частности, 6 августа ведомство сняло ограничения на поставки мясомолочной продукции из Бразилии.