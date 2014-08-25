Россельхознадзор разрешил поставки мексиканской конины

«Принимая гарантии ветеринарной службы Мексики, свидетельствующие об устранении выявленных в ходе инспекции 2013 года нарушений, Россельхознадзор счел возможным с 22 августа 2014 года отменить временные ограничения на ввоз продукции с четырех предприятий по производству конины», — говорится в сообщении.
Напомним, с 7 августа, по решению президента России Владимира Путина, в России вступил в силу запрет на импорт сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции против России, сроком на один год. Это, в том числе, США, Канада и страны Евросоюза. В то же время Россельхознадзор заявил о намерении расширить поставки продовольствия из стран Латинской Америки. В частности, 6 августа ведомство сняло ограничения на поставки мясомолочной продукции из Бразилии.
Эмбарго на ввоз в Россию мясной продукции из Бразилии, Канады, США и Мексики действовало с декабря 2012 года. Россельхознадзор принял соответствующее решение в связи с тем, что в поставляемом мясе был обнаружен запрещенный стимулятор рактопамин, используемый для наращивания мышечной массы животных.
Фото: novoteka.ru