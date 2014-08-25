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Пьяных виновников ДТП предлагают лишать прав на 20 лет

25 августа 2014, 10:35
Депутаты хотят ввести дополнительную ответственность для тех, кто в нетрезвом состоянии допустил ДТП с погибшими, помимо основного наказания виновника аварии предлагается лишать водительских прав на 20 лет.
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Тюмень

Поправки предлагается внести в статью 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Автором изменений в законодательство выступил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на газету «Известия».

«В случае причинения пострадавшему тяжких телесных предлагается лишать виновника аварии (который находился в состоянии алкогольного опьянения) прав управления транспортными средствами на срок от двух до пяти лет. В случае причинения смерти человеку — от пяти до десяти лет, а случае причинения смерти двух и более лиц — от десяти до двадцати лет», — сообщает газета.

Согласно статистике, только в прошлом году в России произошло 204 тысячи ДТП с пострадавшими. В них погибли 27 тысяч человек и были ранены более 258 тысяч. Эти цифры, предоставленные экспертным центром «Движение без опасности» по данным Госавтоинспекции МВД России, почти не отличаются от данных 2012 года.

Фото: news.wse.by

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