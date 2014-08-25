Пьяных виновников ДТП предлагают лишать прав на 20 лет

Согласно статистике, только в прошлом году в России произошло 204 тысячи ДТП с пострадавшими. В них погибли 27 тысяч человек и были ранены более 258 тысяч. Эти цифры, предоставленные экспертным центром «Движение без опасности» по данным Госавтоинспекции МВД России, почти не отличаются от данных 2012 года.