Пожилым расскажут об электронных соцуслугах

«Меры социальной поддержки, реализуемые на территории Тюменской области, для граждан пожилого возраста. Преимущества подачи заявлений на социальные услуги в электронном виде». На информационный семинар с таким названием граждан пожилого возраста приглашает Центр мер социальной поддержки.