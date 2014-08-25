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Пожилым расскажут об электронных соцуслугах

25 августа 2014, 10:00
«Меры социальной поддержки, реализуемые на территории Тюменской области, для граждан пожилого возраста. Преимущества подачи заявлений на социальные услуги в электронном виде». На информационный семинар с таким названием граждан пожилого возраста приглашает Центр мер социальной поддержки.

Посетители семинара узнают:

— о мерах социальной поддержки, программах, реализуемых на территории Тюменской области для граждан пожилого возраста;

— о подаче заявлений в электронном виде на предоставление государственных социальных услуг, не выходя из дома.

В ходе семинара всем желающим будет предоставлена возможность:

— пройти регистрацию на портале государственных услуг (при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС);

— подать заявление на получение мер социальной поддержки и социальной помощи в электронном виде для льготных категорий граждан.

Заинтересованных тюменцев ждут 28 августа 2014 года в 12.00 часов по адресу: ул. Пермякова, д. 24, кабинет 1. Предварительная запись по телефону: 41-15-78 (Кунгурова Анастасия Петровна), сообщает департамент соцразвития.

Фото liveinternet.ru

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