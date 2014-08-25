Пожилым расскажут об электронных соцуслугах

Посетители семинара узнают:
— о мерах социальной поддержки, программах, реализуемых на территории Тюменской области для граждан пожилого возраста;
— о подаче заявлений в электронном виде на предоставление государственных социальных услуг, не выходя из дома.
В ходе семинара всем желающим будет предоставлена возможность:
— пройти регистрацию на портале государственных услуг (при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС);
— подать заявление на получение мер социальной поддержки и социальной помощи в электронном виде для льготных категорий граждан.
Заинтересованных тюменцев ждут 28 августа 2014 года в 12.00 часов по адресу: ул. Пермякова, д. 24, кабинет 1. Предварительная запись по телефону: 41-15-78 (Кунгурова Анастасия Петровна), сообщает департамент соцразвития.
Фото liveinternet.ru