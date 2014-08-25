Попросил закурить — потерял велосипед

37-летний потерпевший подъехал к двум неизвестным молодым людям, распивавшим спиртные напитки, и попросил сигарету. У мужчин ее не оказалось, однако они позвали тюменца вместе с собой в магазин, чтобы потом одолжить. Там же они положили новому приятелю деньги на баланс телефона, так как, попросив позвонить, выяснили, что на телефоне нет денежных средств.