Попросил закурить — потерял велосипед

В субботу в обеденное время поступило сообщение в отдел полиции № 7 о совершении грабежа. Незамедлительно ориентированный из центра управления силами и средствами экипаж вневедомственной охраны, установив, что у потерпевшего был похищен велосипед, начал отработку района по приметам злоумышленников и имущества.
В течение получаса 36-летний безработный подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения всей картины произошедшего. Следственно-оперативная группа со слов подозреваемого выяснила, что совершению преступления предшествовали довольно интересные обстоятельства.
37-летний потерпевший подъехал к двум неизвестным молодым людям, распивавшим спиртные напитки, и попросил сигарету. У мужчин ее не оказалось, однако они позвали тюменца вместе с собой в магазин, чтобы потом одолжить. Там же они положили новому приятелю деньги на баланс телефона, так как, попросив позвонить, выяснили, что на телефоне нет денежных средств.
После всей этой добродетели приятели все же попросили позвонить и прокатиться на велосипеде, однако потерпевший, сославшись на занятость, попытался уехать. У одного из тюменцев это вызвало чувство гнева, поэтому он отобрал велосипед силой и уехал на нем. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.
Фото: http://bike.org.by