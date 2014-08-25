Хотела проскочить перекресток: сын получил травмы

Помимо трагического происшествия в Утяшево, где в результате наезда внедорожника погибла трехлетняя девочка, травмы также получил четырехлетний мальчик в поселке Винзили Тюменского района. Здесь на перекрестке столкнулись Opel и ВАЗ-21099. Ребенок ехал вместе с мамой в первой машине, получил травмы лица и рук. Он перевозился на бустере, без детского кресла. Второй ребенок-пассажир, находившийся в автокресле, не пострадал. Стаж мамы пострадавшего мальчика за рулем всего 18 дней. Женщина решила, что сможет проскочить регулируемый перекресток, но нарушила правила очередности проезда.