Хотела проскочить перекресток: сын получил травмы

Помимо трагического происшествия в Утяшево, где в результате наезда внедорожника погибла трехлетняя девочка, травмы также получил четырехлетний мальчик в поселке Винзили Тюменского района. Здесь на перекрестке столкнулись Opel и ВАЗ-21099. Ребенок ехал вместе с мамой в первой машине, получил травмы лица и рук. Он перевозился на бустере, без детского кресла. Второй ребенок-пассажир, находившийся в автокресле, не пострадал. Стаж мамы пострадавшего мальчика за рулем всего 18 дней. Женщина решила, что сможет проскочить регулируемый перекресток, но нарушила правила очередности проезда.
Еще один ребенок пострадал на 23-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Здесь столкнулись Lexus и Chevrolet. 61-летний водитель Lexus нарушил очередность проезда при повороте. 5-летний пассажир Chevrolet перевозился без автокресла, ребенок сидел на подушке, от ремня безопасности получил ссадины шеи. 61-летний водитель Lexus получил травму головы.
Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Ишимском районе. Ночью на 2-м километре автодороги Неволино-Прокутка автомобиль ВАЗ-2105 съехал в кювет и опрокинулся. 51-летний водитель был нетрезв, он получил перелом ключицы и ушиб грудной клетки.
В Тюмени в девять часов вечера на ул. Лагунова, 22 столкнулись ВАЗ21144 и Hyundai. Причиной ДТП послужило нарушение правил дистанции. Пострадала 29-летняя пассажирка автомобиля Hyundai, она получила перелом ребер и сотрясение мозга.