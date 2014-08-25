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Хотела проскочить перекресток: сын получил травмы

25 августа 2014, 11:14
В воскресенье, 24 августа, на дорогах Тюменской области в 11 ДТП пострадали 15 человек, включая двоих детей. Еще один ребенок погиб.
Сюжет
Дети

Помимо трагического происшествия в Утяшево, где в результате наезда внедорожника погибла трехлетняя девочка, травмы также получил четырехлетний мальчик в поселке Винзили Тюменского района. Здесь на перекрестке столкнулись Opel и ВАЗ-21099. Ребенок ехал вместе с мамой в первой машине, получил травмы лица и рук. Он перевозился на бустере, без детского кресла. Второй ребенок-пассажир, находившийся в автокресле, не пострадал. Стаж мамы пострадавшего мальчика за рулем всего 18 дней. Женщина решила, что сможет проскочить регулируемый перекресток, но нарушила правила очередности проезда.

Еще один ребенок пострадал на 23-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Здесь столкнулись Lexus и Chevrolet. 61-летний водитель Lexus нарушил очередность проезда при повороте. 5-летний пассажир Chevrolet перевозился без автокресла, ребенок сидел на подушке, от ремня безопасности получил ссадины шеи. 61-летний водитель Lexus получил травму головы.

Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Ишимском районе. Ночью на 2-м километре автодороги Неволино-Прокутка автомобиль ВАЗ-2105 съехал в кювет и опрокинулся. 51-летний водитель был нетрезв, он получил перелом ключицы и ушиб грудной клетки.

В Тюмени в девять часов вечера на ул. Лагунова, 22 столкнулись ВАЗ21144 и Hyundai. Причиной ДТП послужило нарушение правил дистанции. Пострадала 29-летняя пассажирка автомобиля Hyundai, она получила перелом ребер и сотрясение мозга.

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