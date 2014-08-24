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В Тюменском районе перепахали 40 гектаров дикой конопли

24 августа 2014, 11:05
В четырех муниципальных образованиях Тюменского района было уничтожено 40 гектаров дикорастущей конопли. Об этом рассказал заместитель начальника УФСКН по Тюменской области Александр Свиридов на заседании антинаркотической комиссии межведомственного координационного совета по обеспечению правопорядка под председательством первого заместителя главы района Светланы Ивановой.

Очаги каннабиса были выявлены в Боровском, Червишевском, Каскаринском, Каменском, Успенском и Ембаевском МО. В итоге в Каскаре, Успенке, Ембаево и Червишево все дикорастущие поля наркотического растения были ликвидированы.

«Нам очень помогают с выявлением плантаций главы муниципальных образований, а также население. Мы не можем позволить себе регулярно выезжать в поля и осматривать их, поэтому, в основном, мы работаем по информации», — приводит слова Свиридова управление информационной политики администрации Тюменского района.

Также отмечается, что за полгода в районе было изъято в пять раз больше синтетических наркотиков, чем в прошлом — 72 килограмма. Большая часть среди изъятой «синтетики» приходится на спайс и «соли» — 53 килограмма или 64% от общего количества изъятого. Всего за полгода было зафиксировано 924 случая употребления наркотиков.

#Новости#УФСКН#Профилактика#Наркотики#Алексей#Общество
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