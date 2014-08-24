В Тюменском районе перепахали 40 гектаров дикой конопли

Также отмечается, что за полгода в районе было изъято в пять раз больше синтетических наркотиков, чем в прошлом — 72 килограмма. Большая часть среди изъятой «синтетики» приходится на спайс и «соли» — 53 килограмма или 64% от общего количества изъятого. Всего за полгода было зафиксировано 924 случая употребления наркотиков.