В Тюменском районе перепахали 40 гектаров дикой конопли

Очаги каннабиса были выявлены в Боровском, Червишевском, Каскаринском, Каменском, Успенском и Ембаевском МО. В итоге в Каскаре, Успенке, Ембаево и Червишево все дикорастущие поля наркотического растения были ликвидированы.
«Нам очень помогают с выявлением плантаций главы муниципальных образований, а также население. Мы не можем позволить себе регулярно выезжать в поля и осматривать их, поэтому, в основном, мы работаем по информации», — приводит слова Свиридова управление информационной политики администрации Тюменского района.
Также отмечается, что за полгода в районе было изъято в пять раз больше синтетических наркотиков, чем в прошлом — 72 килограмма. Большая часть среди изъятой «синтетики» приходится на спайс и «соли» — 53 килограмма или 64% от общего количества изъятого. Всего за полгода было зафиксировано 924 случая употребления наркотиков.