Тюменские дворы отремонтируют в течение пяти лет

В настоящее время ремонт дворов в областной столице идет полным ходом. За четыре года было отремонтировано 25% всех придомовых территорий в городе, а за текущий год преобразились 47 дворов, сообщает пресс-служба администрации Тюмени. В основном это старые территории в разных частях города, в которых было необходимо решать целый комплекс проблем: делать водопонижение, ремонтировать межквартальные проезды, увеличивать количество парковочных мест.