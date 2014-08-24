Тюменские дворы отремонтируют в течение пяти лет

В настоящее время ремонт дворов в областной столице идет полным ходом. За четыре года было отремонтировано 25% всех придомовых территорий в городе, а за текущий год преобразились 47 дворов, сообщает пресс-служба администрации Тюмени. В основном это старые территории в разных частях города, в которых было необходимо решать целый комплекс проблем: делать водопонижение, ремонтировать межквартальные проезды, увеличивать количество парковочных мест.
«Благодаря тому, что конкурсы прошли вовремя, подрядчики приступили к работам уже в мае. В конце июля начале августа выполнено 90% ремонтов. Это значит, что можно увеличивать объемы работ, и постепенно реализовать программу по ремонту придомовых территорий в течение 8 лет», — отметил в разговоре с врио губернатора глава администрации Тюмени Александр Моор.
В качестве примера недавнего комплексного ремонта приводится территория по ул. Червишевский тракт, 94. — Гастелло, 73. В результате реконструкции жильцы домов получили четыре детских игровых зоны, вместо восьми стоянок для машин появилось 135, а также построена спортивная площадка с мягким покрытием и место для выгула собак.