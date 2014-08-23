Олимпийский чемпион Карелин поделился знаниями с тюменскими спортсменами

Участники задавали много вопросов как о развитии греко-римской борьбы в целом, так и о конкретных боях Александра. Спортсмен рассказал про легендарного борца Ивана Поддубного, который и сегодня остается «чемпионом чемпионов» и примером для подражания. На вопрос об отношении к фильму о Поддубном, который недавно вышел на экраны, Александр ответил, что фильм не является пособием по борьбе, но вызывает чувство гордости за Россию.