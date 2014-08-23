Олимпийский чемпион Карелин поделился знаниями с тюменскими спортсменами

22 августа во дворце искусств «Пионер» состоялась встреча молодёжи, спортивной общественности с трехкратным Олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы по греко-римской борьбе, героем России, депутатом государственной думы Александром Карелиным.
Разговор носил неформальный характер. В первых рядах концертного зала сидели тюменские борцы и ветераны спорта, среди которых были Владимир Чебоксаров, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион и призер чемпионатов мира и Европы, Рустам Тотров, серебряный призер Олимпийский игр, заслуженный мастер спорта России, Коновалова Екатерина Петровна, заслуженный работник физической культуры России, председатель совета ветеранов работников физической культуры и спорта г. Тюмени.
Участники задавали много вопросов как о развитии греко-римской борьбы в целом, так и о конкретных боях Александра. Спортсмен рассказал про легендарного борца Ивана Поддубного, который и сегодня остается «чемпионом чемпионов» и примером для подражания. На вопрос об отношении к фильму о Поддубном, который недавно вышел на экраны, Александр ответил, что фильм не является пособием по борьбе, но вызывает чувство гордости за Россию.
Многих участников волновал вопрос о статусе греко-римской борьбы как олимпийского вида спорта. Карелин отметил, что на сегодняшний момент борьба соответствует всем предъявляемым критериям, но пришлось пересмотреть многие моменты, связанные с развитием спорта.
Молодёжь интересовал вопрос, что Карелин считает главным в жизни. Отвечая, он отметил, что очень важно соответствие своих сил, тех задач, которые перед собой ставишь и тех ожиданий, которые связывают с тобой. Перед сильным человеком открывается гораздо больше возможностей и перспектив, жизнь становится насыщенной и интересной.
Также Александр Карелин высказал слова благодарности руководству региона за укрепление традиций тюменской школы греко-римской борьбы и проведение ежегодного турнира памяти Ивана Поддубного, отметив, что регион является примером для других субъектов. Он также подчеркнул важность общественной инициативы в обновлении и развитии как греко-римской борьбы, так и спорта в целом, сообщает пресс-служба ГАУ ДОД ТО «Областной центр дополнительного образования детей и молодежи».
Фото: http://lenta-rus.ru