Автобусы № 89 будут заезжать в «Ямальский-2»

Микрорайон «Ямальский-2» с центром Тюмени свяжет автобусный маршрут № 89.
С 25 августа при движении от железнодорожного вокзала автобусы будут заезжать в Комарово, а затем в новый микрорайон и далее снова следовать в центр города.
В течение следующего месяца по мере заселения жильцов в дома в «Ямальском-2» на маршруте будет постепенно увеличиваться количество автобусов.
В следующий понедельник вместо одного на линию выйдут уже два автобуса № 89, рассчитанных на 60 пассажиров. К 25 октября их количество достигнет шести, а интервал движения составит 12 — 14 минут в часы пик и 18 минут — в остальное время, сообщает МКУ «Тюменьгортранс».
Подробная информация доступна по телефону 8-800-300-19-24 или на сайте tgt72.ru.
Фото: http://forum.mr-spb.ru