nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Автобусы № 89 будут заезжать в «Ямальский-2»

23 августа 2014, 13:25
Микрорайон «Ямальский-2» с центром Тюмени свяжет автобусный маршрут № 89.
Сюжет
Тюмень

Микрорайон «Ямальский-2» с центром Тюмени свяжет автобусный маршрут № 89.

С 25 августа при движении от железнодорожного вокзала автобусы будут заезжать в Комарово, а затем в новый микрорайон и далее снова следовать в центр города.

В течение следующего месяца по мере заселения жильцов в дома в «Ямальском-2» на маршруте будет постепенно увеличиваться количество автобусов.

В следующий понедельник вместо одного на линию выйдут уже два автобуса № 89, рассчитанных на 60 пассажиров. К 25 октября их количество достигнет шести, а интервал движения составит 12 — 14 минут в часы пик и 18 минут — в остальное время, сообщает МКУ «Тюменьгортранс».

Подробная информация доступна по телефону 8-800-300-19-24 или на сайте tgt72.ru.

Фото: http://forum.mr-spb.ru

#Новости#Тюмень#Автобусы#Транспорт#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25