Автобусы № 89 будут заезжать в «Ямальский-2»

В следующий понедельник вместо одного на линию выйдут уже два автобуса № 89, рассчитанных на 60 пассажиров. К 25 октября их количество достигнет шести, а интервал движения составит 12 — 14 минут в часы пик и 18 минут — в остальное время, сообщает МКУ «Тюменьгортранс».