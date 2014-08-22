Тюменка помогла поймать преступника, обокравшего 10 человек

Центральный районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего Святослава Масленникова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 (кража) и ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Как установлено расследованием, еще в несовершеннолетнем возрасте Масленников четыре раза привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности. Но на путь исправления он не встал и в январе 2012 года. Находясь в помещении «Сбербанка России», вновь обокрал женщину, вытащив у нее из сумочки кошелек с деньгами на сумму почти 5 тыс. рублей.
В октябре 2013 года, пообещав своему знакомому выплатить кредит за телефон, похитил у него мобильное устройство стоимостью более 34 тыс. рублей.
В ноябре 2013 года, находясь в кафе «Пантера», Масленников похитил у девушки норковую шубу стоимостью 70 тыс. рублей. А в январе 2014 года он через форточку проник в одну из квартир по ул. Деповская, откуда похитил имущество на общую сумму более 50 тыс. рублей.
Злоумышленник орудовал в салонах сотовой связи, автобусах, маршрутных такси, кафе и квартирах. Всего за два года он обокрал 10 граждан Тюмени, причинив им материальный ущерб на сумму более 180 тыс. рублей.
10 февраля 2014 года, находясь в маршрутном такси, при очередной попытке похитить из сумочки женщины кошелек, был задержан внимательной потерпевшей и передан правоохранительным органам. По решению суда Масленников был заключен под стражу.
Суд, рассмотрев дело, приговорил Святослава Масленникова к 3 годам лишения свободы. Срок наказания он будет отбывать в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура центрального округа г. Тюмени.
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