Тюменка помогла поймать преступника, обокравшего 10 человек

Как установлено расследованием, еще в несовершеннолетнем возрасте Масленников четыре раза привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности. Но на путь исправления он не встал и в январе 2012 года. Находясь в помещении «Сбербанка России», вновь обокрал женщину, вытащив у нее из сумочки кошелек с деньгами на сумму почти 5 тыс. рублей.