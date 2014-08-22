«Семерка» врезалась в мотоцикл: двое погибших

Lada и Mitsubishi столкнулись на 401-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в восемь часов утра, оба автомобиля из Свердловской области. Предварительно, водитель Lada, двигаясь в сторону Тюмени, попытался обогнать попутный транспорт, не убедился в безопасности маневра. В ДТП погибла 80-летняя бабушка, пассажирка Lada, жительница г. Нижневартовск. Водитель и пассажирка Lada получили тяжелые травмы. У 53-летнего мужчины травма головы, разрыв предплечья, ушибы, у 50-летней пассажирки перелом ключицы, множественные травмы тела, шок. Погибшая бабушка ехала на заднем сиденье автомобиля, не была пристегнута ремнем безопасности. Водитель и пассажирка с переднего сиденья, дочь погибшей были пристегнуты.
Два человека погибли на 45-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда. Здесь около одиннадцати часов вечера автомобиль ВАЗ21074 столкнулся с мотоциклом «Иж Юпитер». Мотоцикл двигался по темной дороге без включенных световых приборов, автомобиль выехал на встречную полосу. Водитель и пассажир мотоцикла, мужчины примерно 23-х и 45-ти лет скончались на месте аварии. Их личности устанавливаются. 22-летний водитель автомобиля получил рану глаза.
Около полудня на 373-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск автомобиль Hyundai, в котором ехала семья из Пыть-Яха с двумя детьми, съехал в кювет и опрокинулся. Предварительно, 46-летний водитель иномарки отвлекся от управления автомобилем, зацепил обочину. 10-месячный малыш, находившийся в детской автолюльке, получил сотрясение мозга и ушиб лба. У 8-летнего мальчика травма головы и множественные травмы тела, ребенок перевозился без детского кресла, был пристегнут ремнем безопасности. У родителей детей также множественные повреждения тела и травмы головы.
Двое детей получили вчера дорожные травмы в Тюмени. 7-летний ребенок на ул. Республики, 200 сбит автомобилем «Волга». Предварительно, мальчик попытался перейти проезжую часть на красный сигнал светофора. Ребенок получил ссадины и ушибы.
11-летний велосипедист пересекал проезжую часть проезда 9-е мая на красный сигнал светофора, был сбит автомобилем Honda. У мальчика ушибы конечностей.
Вечером автомобиль Grand Cherokee наехал на препятствие и опрокинулся на перекрестке улиц 50 лет Октября и Воровского. Водитель, 46-летняя женщина со стажем за рулем 24 года, не смогла выбрать безопасную скорость. 24-летняя пассажирка джипа получила травму головы, сообщает госавтоинспекция Тюменской области.