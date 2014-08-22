«Семерка» врезалась в мотоцикл: двое погибших

Lada и Mitsubishi столкнулись на 401-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в восемь часов утра, оба автомобиля из Свердловской области. Предварительно, водитель Lada, двигаясь в сторону Тюмени, попытался обогнать попутный транспорт, не убедился в безопасности маневра. В ДТП погибла 80-летняя бабушка, пассажирка Lada, жительница г. Нижневартовск. Водитель и пассажирка Lada получили тяжелые травмы. У 53-летнего мужчины травма головы, разрыв предплечья, ушибы, у 50-летней пассажирки перелом ключицы, множественные травмы тела, шок. Погибшая бабушка ехала на заднем сиденье автомобиля, не была пристегнута ремнем безопасности. Водитель и пассажирка с переднего сиденья, дочь погибшей были пристегнуты.