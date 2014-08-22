Самоубийцу заманили в квартиру сигаретой

Само происшествие было запечатлено на видео жителями соседней высотки. Очевидцы засняли, как молодой человек перебирается из комнаты через окно сначала на балконный козырек, а затем садится верхом на открытое окно лоджии. Спустя 11 минут уговоров спасателям ТОСЭР все-таки удалось силой затащить парня в квартиру.