Самоубийцу заманили в квартиру сигаретой

Само происшествие было запечатлено на видео жителями соседней высотки. Очевидцы засняли, как молодой человек перебирается из комнаты через окно сначала на балконный козырек, а затем садится верхом на открытое окно лоджии. Спустя 11 минут уговоров спасателям ТОСЭР все-таки удалось силой затащить парня в квартиру.
По словам пресс-секретаря ТОСЭР Евгения Булкина, мужчина всерьез намеревался прыгнуть с четвертого этажа: подпускал к себе только друзей, сотрудников экстренных служб игнорировал.
«Старший смены Михаил Бахарев подсказал, чтобы друг передал суициднику сигарету. Когда тот протянул руку и ослабил бдительность, его и удалось схватить, — рассказал NashGorod.ru Евгений Булкин. — Далее уже парня передали сотрудникам полиции. Спасатели, к слову, проходят специальную психологическую подготовку и умеют делать так, чтобы потенциальный самоубийца не заметил подвоха».