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Самоубийцу заманили в квартиру сигаретой

22 августа 2014, 13:00
Житель Тюмени пытался покончить жизнь самоубийством вчера, 21 августа. Мужчина намеревался сброситься вниз с балкона четвертого этажа высотки по улице Газовиков, 53. Потенциального самоубийцу спасли сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Само происшествие было запечатлено на видео жителями соседней высотки. Очевидцы засняли, как молодой человек перебирается из комнаты через окно сначала на балконный козырек, а затем садится верхом на открытое окно лоджии. Спустя 11 минут уговоров спасателям ТОСЭР все-таки удалось силой затащить парня в квартиру.

По словам пресс-секретаря ТОСЭР Евгения Булкина, мужчина всерьез намеревался прыгнуть с четвертого этажа: подпускал к себе только друзей, сотрудников экстренных служб игнорировал.

«Старший смены Михаил Бахарев подсказал, чтобы друг передал суициднику сигарету. Когда тот протянул руку и ослабил бдительность, его и удалось схватить, — рассказал NashGorod.ru Евгений Булкин. — Далее уже парня передали сотрудникам полиции. Спасатели, к слову, проходят специальную психологическую подготовку и умеют делать так, чтобы потенциальный самоубийца не заметил подвоха».

#Новости#ТОСЭР#Суициды#Спасатели#Алексей#Происшествия
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