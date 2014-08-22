Пригрозил таксисту расправой и угнал его авто

21 августа около 16 часов в отдел полиции № 3 поступило сообщение о совершении угона автомобиля Lada Granta.
Незамедлительно из центра управления силами и средствами УМВД России по г. Тюмени были ориентированы экипажи комплексных сил полиции на раскрытие данного преступления.
По ориентировке в считанные часы сотрудниками ГИБДД транспортное средство под управлением подозреваемого было обнаружено и остановлено, злоумышленник задержан. Установлено, что 28-летний житель поселка Винзили, трудоустроенный газорезчиком на одном из предприятий, воспользовался услугами такси.
В какой-то момент по пути следования нетрезвый подозреваемый пригрозил потерпевшему физической расправой, заставил его покинуть транспортное средство и скрылся в неизвестном направлении.
В настоящее время автомобиль возвращен владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством). Сотрудники полиции напоминают водителям, что необходимо дважды подумать, прежде чем соглашаться довезти нетрезвого пассажира.
В случае совершения преступления незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Телефон дежурной части — 291–600 или 02, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.
Фото: http://gorodkazan.info