Пригрозил таксисту расправой и угнал его авто

По ориентировке в считанные часы сотрудниками ГИБДД транспортное средство под управлением подозреваемого было обнаружено и остановлено, злоумышленник задержан. Установлено, что 28-летний житель поселка Винзили, трудоустроенный газорезчиком на одном из предприятий, воспользовался услугами такси.