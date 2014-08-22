О подробностях пенсионной реформы

Вице-премьер отметила, что все накопления, которые были сделаны гражданами до заморозки пенсионных накоплений, будут сохранены. «Мы должны четко соблюдать все обязательства, которые приняло на себя правительство, в какое бы время оно на себя их ни приняло. И вместе с тем мы должны развивать систему, и сегодня для нас очень важно, что правительство действительно сделало этот шаг», — сказала Голодец.