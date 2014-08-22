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О подробностях пенсионной реформы

22 августа 2014, 08:40
Решение о переходе от накопительной системы пенсий к добровольной должно быть принято до середины сентября. Об этом заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец.
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Тюмень

По ее словам, сейчас действительно обсуждается переход на добровольную систему накоплений, и решение должно быть принято до начала бюджетного процесса, то есть до середины сентября. Она также отметила, что соответствующий пакет документов о переходе, в том числе законопроект, подготовлены. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

Вице-премьер отметила, что все накопления, которые были сделаны гражданами до заморозки пенсионных накоплений, будут сохранены. «Мы должны четко соблюдать все обязательства, которые приняло на себя правительство, в какое бы время оно на себя их ни приняло. И вместе с тем мы должны развивать систему, и сегодня для нас очень важно, что правительство действительно сделало этот шаг», — сказала Голодец.

Она также отметила, что по результатам накоплений свыше 3,5 миллиона человек, имеющих пенсионные накопления, оказались в ущемленном положении по сравнению с теми, кто участвует в страховом пенсионном обеспечении.

14 августа министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что накопительную часть пенсии надо сделать добровольной. По его мнению, ситуация, когда Пенсионный фонд России (ПФР) собирает накопительные взносы и передает их негосударственным пенсионным фондам (НПФ), неправильна.

Фото: c-ib.ru

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