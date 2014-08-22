Над Тюменью установили флаг России

На празднике российского флага была организована массовая раздача лент триколор, выполненных в цветах российского флага. Всего на мероприятии раздали 150 памятных лент. Напомним, что флаг устанавливают уже в шестой раз. В этом году в нашем городе установили флаг размером 2,6 на 3,5 метров. Это самый большой флаг из всех водружаемых ранее. В ночное время флаг будет подсвечиваться прожекторами.