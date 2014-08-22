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Над Тюменью установили флаг России

22 августа 2014, 14:52
В пятницу 22 августа в 12 часов на одной из самых высоких точек Тюмени — на мосту Влюбленных прошла торжественная установка государственного флага Российской Федерации.
Сюжет
Тюмень

Данное мероприятие традиционно прошло в праздник Дня российского флага. Свидетелями установки сооружения стали 200 человек. Повсюду царила торжественная атмосфера. Тюменцы оживленно фотографировались на фоне стены, раскрашенной в цвета российского триколора.

Депутат городской думы Роман Чуйко поздравил тюменцев с событием государственного масштаба: «Белый цвет означает чистоту, синий цвет — это цвет верности и веры, и красный обозначает кровь, пролитую нашими предками за нашу Родину. Нам хочется, чтобы триколор, который мы установили, вызывал гордость за своё Отечество у наших граждан. С праздником, дорогие друзья!»

На празднике российского флага была организована массовая раздача лент триколор, выполненных в цветах российского флага. Всего на мероприятии раздали 150 памятных лент. Напомним, что флаг устанавливают уже в шестой раз. В этом году в нашем городе установили флаг размером 2,6 на 3,5 метров. Это самый большой флаг из всех водружаемых ранее. В ночное время флаг будет подсвечиваться прожекторами.

#Новости#Флаг#Тюмень#Катя#Общество
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