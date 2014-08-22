Департамент АПК: дождливое лето не повлияет на урожай

Тюменские аграрии планируют обмолотить в текущем сезоне 694 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, а также 67 тыс. га технических культур. На количество собранного зерна не повлияют прохладное и дождливое лето. Урожайность, по данным департамента АПК правительства области, будет даже выше, чем в прошлом сезоне.