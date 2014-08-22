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Департамент АПК: дождливое лето не повлияет на урожай

22 августа 2014, 11:47
Тюменские аграрии планируют обмолотить в текущем сезоне 694 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, а также 67 тыс. га технических культур. На количество собранного зерна не повлияют прохладное и дождливое лето. Урожайность, по данным департамента АПК правительства области, будет даже выше, чем в прошлом сезоне.

Помимо зерновых работникам агропромышленного комплекса предстоит убрать этой осенью 8,9 га овощей картофеля и 1,3 га овощей. Прирост в этой области также ожидается на уровне прошлого года, что позволит закрыть потребности не только юга Тюменской области, но и северных городов.

Напомним, в настоящее время аграрии уже приступили к обмолоту озимых культур, также начата уборка раннего картофеля и овощей. Объем убранного урожая будет определяться объемом поставок в торговую сеть. На хранение картофель и овощи начнут собирать в сентябре.

Кроме этого, в настоящее время сельхозработники завершают заготовку кормов для животных. На 20 августа заготовлено 72% сена, 87% сенажа, заготовка силоса начнется в сентябре. Проведенный департаментом АПК анализ кормовой базы и уже заготовленного объема кормов показывает, что потребности животноводства на 2014–15 сезон будут удовлетворены полностью.

В ходе уборочной кампании будут задействованы более 1,6 комбайнов. Нагрузка на молотящий комбайн составит 449 га.

#Новости#Экономика#Урожай#Департамент АПК#Алексей#Общество
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