Департамент АПК: дождливое лето не повлияет на урожай

Помимо зерновых работникам агропромышленного комплекса предстоит убрать этой осенью 8,9 га овощей картофеля и 1,3 га овощей. Прирост в этой области также ожидается на уровне прошлого года, что позволит закрыть потребности не только юга Тюменской области, но и северных городов.
Напомним, в настоящее время аграрии уже приступили к обмолоту озимых культур, также начата уборка раннего картофеля и овощей. Объем убранного урожая будет определяться объемом поставок в торговую сеть. На хранение картофель и овощи начнут собирать в сентябре.
Кроме этого, в настоящее время сельхозработники завершают заготовку кормов для животных. На 20 августа заготовлено 72% сена, 87% сенажа, заготовка силоса начнется в сентябре. Проведенный департаментом АПК анализ кормовой базы и уже заготовленного объема кормов показывает, что потребности животноводства на 2014–15 сезон будут удовлетворены полностью.
В ходе уборочной кампании будут задействованы более 1,6 комбайнов. Нагрузка на молотящий комбайн составит 449 га.