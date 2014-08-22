Автобусы в Тюмени стали более пунктуальными

«Мы уже пятый день замеряем скорости движения по выделенным полосам, чтобы в дальнейшем скорректировать расписания общественного транспорта. Объем работы очень большой. Потребуется переделать расписания для 43 маршрутов, идущих по выделенным полосам, а потом синхронизировать движение остальных. Но для того, чтобы новые расписания были реалистичными, важно понимать, как ситуация изменится в сентябре, когда количество автомобилей на дорогах резко возрастет», — объясняет директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.