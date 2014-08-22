nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Автобусы в Тюмени стали более пунктуальными

22 августа 2014, 12:10
Точность прибытия автобусов на остановки по маршруту выделенных полос значительно увеличилась. Вторая неделя наблюдения за движением по полосам «А» показала, что количество рейсов, выполненных четко по расписанию, увеличилось на разных маршрутах от 2% до 30%.
Сюжет
Тюмень

Более пунктуальными стали, например, автобусы № 17 и № 55. На маршруте № 17 теперь 256 из 291 рейса в день приходят вовремя. До введения выделенной полосы из-за пробок в расписание укладывались только 215 рейсов.

На маршруте № 55 из 52 рейсов в течение дня точно по времени стали приезжать 37 вместо 27 до появления полосы «А». Точность прибытия существенно выросла у автобусов № 2, № 7, № 14, № 64, № 100 и других.

Пассажиры отреагировали на появление выделенной полосы ожидаемо. Многие почувствовали, что автобусам на дорогах стало свободнее. Но вместе с этим заметили, что по свободной правой полосе они движутся неоправданно медленно, стремясь соблюдать расписание.

За прошлую неделю по бесплатному номеру телефона справочно-информационной службы Тюменьгортранса 8-800-300-1924 поступило более десяти звонков с просьбами пересмотреть расписания. Как правило, сигналы поступают от пассажиров самых популярных автобусов № 11, № 14, № 17, № 25, сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс».

«Мы уже пятый день замеряем скорости движения по выделенным полосам, чтобы в дальнейшем скорректировать расписания общественного транспорта. Объем работы очень большой. Потребуется переделать расписания для 43 маршрутов, идущих по выделенным полосам, а потом синхронизировать движение остальных. Но для того, чтобы новые расписания были реалистичными, важно понимать, как ситуация изменится в сентябре, когда количество автомобилей на дорогах резко возрастет», — объясняет директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.

#Новости#Тюмень#Автобусы#Транспорт#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25