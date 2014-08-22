Автобусы в Тюмени стали более пунктуальными

Более пунктуальными стали, например, автобусы № 17 и № 55. На маршруте № 17 теперь 256 из 291 рейса в день приходят вовремя. До введения выделенной полосы из-за пробок в расписание укладывались только 215 рейсов.
На маршруте № 55 из 52 рейсов в течение дня точно по времени стали приезжать 37 вместо 27 до появления полосы «А». Точность прибытия существенно выросла у автобусов № 2, № 7, № 14, № 64, № 100 и других.
Пассажиры отреагировали на появление выделенной полосы ожидаемо. Многие почувствовали, что автобусам на дорогах стало свободнее. Но вместе с этим заметили, что по свободной правой полосе они движутся неоправданно медленно, стремясь соблюдать расписание.
За прошлую неделю по бесплатному номеру телефона справочно-информационной службы Тюменьгортранса 8-800-300-1924 поступило более десяти звонков с просьбами пересмотреть расписания. Как правило, сигналы поступают от пассажиров самых популярных автобусов № 11, № 14, № 17, № 25, сообщает пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс».
«Мы уже пятый день замеряем скорости движения по выделенным полосам, чтобы в дальнейшем скорректировать расписания общественного транспорта. Объем работы очень большой. Потребуется переделать расписания для 43 маршрутов, идущих по выделенным полосам, а потом синхронизировать движение остальных. Но для того, чтобы новые расписания были реалистичными, важно понимать, как ситуация изменится в сентябре, когда количество автомобилей на дорогах резко возрастет», — объясняет директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.