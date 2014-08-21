Закроют ли тюменский «Макдональдс»?

«У нас есть письмо — это приказ по постановлению правительства, приказ федеральной службы (Роспотребнадзора). Мы уже приступили к проверке. Результаты будут с лабораторными исследованиями, которые сейчас в работе. Проведен отбор исследований по микробиологиии, санитарно-химическим исследованиям и показателям идентификации», — сказал представитель управления Роспотребнадзора по Ивановской области.