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Закроют ли тюменский «Макдональдс»?

21 августа 2014, 17:05
В регионах России начались массовые проверки ресторанов быстрого питания «Макдональдс». Четыре ресторана в Москве уже закрыли, ждет ли тюменский «Макдональдс» та же участь?
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Тюмень

Как пишут «РИА Новости», Роспотребнадзор приступил к проверке ресторанов «Макдоналдс» по всей России: в Москве, Туле, Воронеже, Уфе, Екатеринбурге, в Краснодарском крае и т.д.

«У нас есть письмо — это приказ по постановлению правительства, приказ федеральной службы (Роспотребнадзора). Мы уже приступили к проверке. Результаты будут с лабораторными исследованиями, которые сейчас в работе. Проведен отбор исследований по микробиологиии, санитарно-химическим исследованиям и показателям идентификации», — сказал представитель управления Роспотребнадзора по Ивановской области.

Специалисты проверяют безопасность продукции сети, а также выясняют, соответствует ли энергетическая и пищевая ценность продукции требованиям заявленной информации для потребителей. В четырех московских ресторанах быстрого питания Роспотребнадзор уже нашел многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. «Макдональдсы» опечатаны и закрыты, пишет «Лента. Ру».

По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора по Тюменской области Андрея Накатаева, говорить о проверке тюменского «Макдональдса», ее результатах и уж тем более о вынесенном решении преждевременно.

«В обязанности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека входит соблюдение качества и безопасности продукции, а также прав потребителей. Мы работаем со всеми обращениями граждан, ведомств и проверяем все организации. Если мы находим какие-либо нарушения, то принимаем необходимые меры», — уклончиво ответил он.

Фото: kazan.dk.ru

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