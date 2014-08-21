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«ВКонтакте» изменит дизайн сайта

21 августа 2014, 10:52
Соцсеть «ВКонтакте» планирует изменить дизайн сайта, который будет обсуждаться с победителями конкурса дизайнеров, проведенного соцсетью.
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Тюмень

Соцсеть «ВКонтакте» планирует изменить дизайн сайта, который будет обсуждаться с победителями конкурса дизайнеров, проведенного соцсетью.

Об этом «Ленте.ру» рассказал глава пресс-службы «ВКонтакте» Георгий Лобушкин. «Дизайн сайта будет меняться, но не сразу. Целью этого конкурса пока являлся только поиск талантливых ребят, с которыми мы могли бы продолжить сотрудничество в дальнейшем. В том числе и над редизайном сайта», — рассказал Лобушкин. Сроки возможного редизайна он не уточнил.

19 августа соцсеть подвела итоги конкурса на редизайн сайта. Победители выбирались по трем основным критериям: соответствие поставленной задаче, степень проработки деталей, перспективность работы с точки зрения интеграции во «ВКонтакте».

В конкурсе дизайнеров участвовали около 500 авторов, среди которых было выбрано пять победителей. Каждый из них получит ноутбук MacBook Pro и возможность отправиться на дизайнерскую конференцию UX Week 2014 в Сан-Франциско: соцсеть оплатит поездки и организует оформление виз и приглашений.

Фото: http://www.printagent.ru

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