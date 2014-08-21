«ВКонтакте» изменит дизайн сайта

Об этом «Ленте.ру» рассказал глава пресс-службы «ВКонтакте» Георгий Лобушкин. «Дизайн сайта будет меняться, но не сразу. Целью этого конкурса пока являлся только поиск талантливых ребят, с которыми мы могли бы продолжить сотрудничество в дальнейшем. В том числе и над редизайном сайта», — рассказал Лобушкин. Сроки возможного редизайна он не уточнил.