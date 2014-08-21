Участникам ОПГ дали условные сроки за переправку нелегалов в Тюмень

Далее в дело вступал Егоров. На своей «Тойоте» он довозил мигрантов до границы, высаживал их, а после того, как они самостоятельно пересекут ее, забирал в условленном месте на другой стороне и доставлял в Тюмень. Адреса, по которым следует забрать клиентов в Петропавловске ему указывал Исламбек Аман уулу. В Тюмени же гастарбайтеров встречал Махудов, в задачу которого входило подыскивать им съемное жилье.