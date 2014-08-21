Участникам ОПГ дали условные сроки за переправку нелегалов в Тюмень

Напомним, организатором этого предприятия стала гражданка Казахстана Бибигуль Хасенова. В 2013 году она создала ОПГ в Петропавловске, задачей которой стала переправка в соседнюю Тюменскую область мигрантов, которым был закрыт путь на территорию РФ за нарушение миграционного законодательства. Помимо Егорова и Махмудова в группировку вошел также гражданин Кыргызстана Исламбек Аман уулу.
Задачей Хасеновой была встреча желающих попасть в Россию гастарбайтеров, прибывающих в Петропавловск. За деньги она предлагала им помощь в пересечении госграницы и размещала на постой на съемных квартирах. За свои услуги она брала с клиентов от 12 до 23 тысяч рублей с человека
Далее в дело вступал Егоров. На своей «Тойоте» он довозил мигрантов до границы, высаживал их, а после того, как они самостоятельно пересекут ее, забирал в условленном месте на другой стороне и доставлял в Тюмень. Адреса, по которым следует забрать клиентов в Петропавловске ему указывал Исламбек Аман уулу. В Тюмени же гастарбайтеров встречал Махудов, в задачу которого входило подыскивать им съемное жилье.
Таким образом, по данным правоохранительных органов, участники группировки только за 27 апреля 2013 года переправили в Тюмень 12 нелегалов.
В ночь на 4 июня границу тем же путем пересекли еще восемь нелегалов. В этой операции участвовал другой житель Бердюжья Сакенов. Все прошло по плану, все мигранты были размещены на съемной квартире в поселке Московский. Однако уже на следующее утро всех задержали сотрудники регионального управления ФСБ.
Первые двое получили обвинения по п. «а» ч.2 ст.322.1 (организация незаконного въезда и пребывания в РФ иностранных граждан, совершенная организованной группой), Сакенов — по ч.1 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в РФ).
В ходе расследования Егоров вышел под залог в 1 млн. рублей, Сакенов взят под подписку о невыезде, Махмудов заключен под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
В итоге почти все участники ОПГ получили условные сроки. Егорову дали 3,5 года со штрафом в 20 тысяч рублей, Сакенов получил 1,5 года условно с испытательным сроком в 2 года. Махмудову назначили реальный срок в один год колонии общего режима. Ему также предстоит выплатить штраф в 20 тысяч рублей.