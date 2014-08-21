nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Участникам ОПГ дали условные сроки за переправку нелегалов в Тюмень

21 августа 2014, 14:12
Суд Тюменского района вынес обвинительный приговор двоим жителям Бердюжского района Виктору Егорову и Ешкану Сакенову, а также гражданину Таджикистана Акмалу Махмудову за организацию незаконной миграции на территорию РФ. По данным правоохранительных органов члены группировки занимались бизнесом по доставке в Тюмень нелегалов из Средней Азии.

Напомним, организатором этого предприятия стала гражданка Казахстана Бибигуль Хасенова. В 2013 году она создала ОПГ в Петропавловске, задачей которой стала переправка в соседнюю Тюменскую область мигрантов, которым был закрыт путь на территорию РФ за нарушение миграционного законодательства. Помимо Егорова и Махмудова в группировку вошел также гражданин Кыргызстана Исламбек Аман уулу.

Задачей Хасеновой была встреча желающих попасть в Россию гастарбайтеров, прибывающих в Петропавловск. За деньги она предлагала им помощь в пересечении госграницы и размещала на постой на съемных квартирах. За свои услуги она брала с клиентов от 12 до 23 тысяч рублей с человека

Далее в дело вступал Егоров. На своей «Тойоте» он довозил мигрантов до границы, высаживал их, а после того, как они самостоятельно пересекут ее, забирал в условленном месте на другой стороне и доставлял в Тюмень. Адреса, по которым следует забрать клиентов в Петропавловске ему указывал Исламбек Аман уулу. В Тюмени же гастарбайтеров встречал Махудов, в задачу которого входило подыскивать им съемное жилье.

Таким образом, по данным правоохранительных органов, участники группировки только за 27 апреля 2013 года переправили в Тюмень 12 нелегалов.

В ночь на 4 июня границу тем же путем пересекли еще восемь нелегалов. В этой операции участвовал другой житель Бердюжья Сакенов. Все прошло по плану, все мигранты были размещены на съемной квартире в поселке Московский. Однако уже на следующее утро всех задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Первые двое получили обвинения по п. «а» ч.2 ст.322.1 (организация незаконного въезда и пребывания в РФ иностранных граждан, совершенная организованной группой), Сакенов — по ч.1 ст.322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в РФ).

В ходе расследования Егоров вышел под залог в 1 млн. рублей, Сакенов взят под подписку о невыезде, Махмудов заключен под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В итоге почти все участники ОПГ получили условные сроки. Егорову дали 3,5 года со штрафом в 20 тысяч рублей, Сакенов получил 1,5 года условно с испытательным сроком в 2 года. Махмудову назначили реальный срок в один год колонии общего режима. Ему также предстоит выплатить штраф в 20 тысяч рублей.

#Нелегальные мигранты#ОПГ#Алексей#Происшествия#Новости#Подпольный бизнес
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25