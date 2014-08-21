Тюменская полиция получила новые автомобили

Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов вручил сотрудникам ключи от 28 новых автомобилей, предоставленных тюменской полиции Гособоронзаказом. Перед началом церемонии священник Русской православной церкви освятил новые транспортные средства, чтобы они работали на благо защиты правопорядка на тюменской земле.
Автопарк полиции пополнился 11 автозаками для конвойных подразделений, одной машиной марки «Нива» для следственного отдела, 13 автомобилей предназначены для дежурной части — 10 марки «Газель» и 3 УАЗ, а также по одному автомобилю УАЗ предоставлено уголовному розыску, центру хозяйственного и сервисного обеспечения и городу Ишиму.
Автотранспортные средства подготовлены производителями для служб полиции, оснащены современной техникой, радиостанциями, средствами подачи звуковых сигналов, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
Генерал Алтынов выразил уверенность, что новая техника повысит оперативность, слаженность и эффективность органов внутренних дел в борьбе с преступностью и нарушениями общественного порядка, позволит своевременно реагировать на жалобы и обращения граждан.
Фото: http://www.ridus.ru