Тюменская полиция получила новые автомобили

Автопарк полиции пополнился 11 автозаками для конвойных подразделений, одной машиной марки «Нива» для следственного отдела, 13 автомобилей предназначены для дежурной части — 10 марки «Газель» и 3 УАЗ, а также по одному автомобилю УАЗ предоставлено уголовному розыску, центру хозяйственного и сервисного обеспечения и городу Ишиму.