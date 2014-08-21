Книжный обменник набирает популярность у школьников

Началась вторая неделя работы книжного обменника. Сотни ребят разных возрастов, а также их родители с охотой приходят в библиотеку, чтобы сдать собственные невостребованные книги и получить взамен учебники и другую литературу, необходимые к новому учебному году. Данная акция призвана помочь школьникам приобрести нужные для занятий книги без денежных затрат.
«В обменник приходят не только подростки, подбирающие себе комплект учебников, но и простые горожане, не имеющие отношения к школе. Они искренне хотят помочь учащимся собрать необходимые для нового учебного года книги», — рассказывает заведующая библиотекой Наталья Ильиченко.
Разумеется, в библиотеку могут быть приняты не все книги. «Иногда к нам приходят дети лет 8–10 и приносят очень старые книжки. Они не подходят для нашей акции, т. к. не будут востребованы учениками из-за давнего года выпуска. В книжный обменник принимается учебная и художественная литература, изданная после 2009 года», — поясняет заведующая.
Каждому, кто приносит в библиотеку книги, вручается билет в кино.
За полторы недели работы обменника тюменцы уже принесли более 1000 книг, что говорит о популярности акции. Будет ли она организована в следующем году, пока неизвестно.
Школьный книжный обменник работает по будням с12:00—17:00 до 27 августа 2014 года по адресу ул. Харьковская, 48, центральная детская библиотека «Радуга».
Фото: http://izberbash11.dagschool.com