Книжный обменник набирает популярность у школьников

Разумеется, в библиотеку могут быть приняты не все книги. «Иногда к нам приходят дети лет 8–10 и приносят очень старые книжки. Они не подходят для нашей акции, т. к. не будут востребованы учениками из-за давнего года выпуска. В книжный обменник принимается учебная и художественная литература, изданная после 2009 года», — поясняет заведующая.