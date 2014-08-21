Избирком требует снять кандидата от КПРФ через суд

Вместе с тем, как сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на юриста КПРФ Вадима Соловьева, в 2000 году Дорохину подкинули оружие. После этого по факту незаконного ношения было возбуждено уголовное дело, однако, оно было прекращено по амнистии на стадии следствия.