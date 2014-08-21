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Избирком требует снять кандидата от КПРФ через суд

21 августа 2014, 09:46
Избирательный комитет Тюменской области намерен обратиться в областной суд с требованием снять кандидатуру кандидата в губернаторы от КПРФ Павла Дорохина. Напомним, депутата подозревают в сокрытии факта судимости.

Как отмечается на официальном сайте регионального ЦИК, причиной обращения послужило то, что в своем заявлении о согласии баллотироваться кандидат не указал сведения об имевшейся у него судимости. О том, что парламентарий скрыл судимость, 8 августа заявил председатель Центрального избиркома Владимир Чуров.

Вместе с тем, как сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на юриста КПРФ Вадима Соловьева, в 2000 году Дорохину подкинули оружие. После этого по факту незаконного ношения было возбуждено уголовное дело, однако, оно было прекращено по амнистии на стадии следствия.

В выборах губернатора, которые пройдут в единый день голосования 14 сентября, также примут участие еще трое кандидатов: врио губернатора Тюменской области Владимир Якушев от партии «Единая Россия», кандидат от ЛДПР и депутат областной Думы Михаил Селюков, а также представитель «Справедливой России» Владимир Пискайкин.

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