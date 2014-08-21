Геннадий Лоточкин: в центре Тюмени нужны односторонки и пешеходные улицы

«Городское пространство, к сожалению, не предполагает большого количества парковочных мест, потому в Тюмени разрешена парковка справа и слева от проезжей части на дорогах с односторонним движением. Речь здесь идет не только о парковках, но и циркулировании движения на городских улицах. Сейчас в исторической части рассматривается еще множество вариантов, где такое движение необходимо организовать, — поделился Геннадий Лоточкин. — С моей точки зрения односторонние улицы можно сделать практически во всей исторической части города. Более того я бы рассмотрел вопрос о создании пешеходных улиц, поскольку все больше и больше народа ведет здоровый образ жизни и предпочитает гулять пешком после рабочего дня».