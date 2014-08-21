Геннадий Лоточкин: в центре Тюмени нужны односторонки и пешеходные улицы

«Городское пространство, к сожалению, не предполагает большого количества парковочных мест, потому в Тюмени разрешена парковка справа и слева от проезжей части на дорогах с односторонним движением. Речь здесь идет не только о парковках, но и циркулировании движения на городских улицах. Сейчас в исторической части рассматривается еще множество вариантов, где такое движение необходимо организовать, — поделился Геннадий Лоточкин. — С моей точки зрения односторонние улицы можно сделать практически во всей исторической части города. Более того я бы рассмотрел вопрос о создании пешеходных улиц, поскольку все больше и больше народа ведет здоровый образ жизни и предпочитает гулять пешком после рабочего дня».
Начальник Госавтоинспекции также отметил, что ситуация с неправильными парковками в областной столице по-прежнему оставляет желать лучшего. Напомним, в 2012 году начал действовать закон «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также возврата задержанных транспортных средств». За полтора года сотрудники городского отдела ГИБДД эвакуировали более десяти тысяч машин, в среднем же за сутки эвакуируют не менее сотни.
Между тем, по мнению заместителя председателя Тюменской областной думы Геннадия Корепанова, закон все-таки улучшил ситуацию с парковками в Тюмени. «В городе сейчас работает достаточно много эвакуаторов. Мы уже чувствуем, что за последние два года у наших земляков, которые часто ездят за рулем, несколько изменилось отношение к окружающим и к себе. Особенно у тех, у кого машину по два или три раза увозили на штрафстоянку», — отметил депутат.
Отметим, что сотрудники ГИБДД эвакуируют неправильно припаркованный транспорт практически по всему городу, а не только в центре. Полицейские, в частности, усилили работу с незаконной парковкой у здания Газпрома на улице Республики. Ставить здесь машины было запрещено всегда, а теперь с появлением выделенной полосы для общественного транспорта брошенные авто создают реальные трудности для движения.