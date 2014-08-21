Финал Time Attack в Омске — тюменцы в победителях!

На сей раз делегация из областного центра была не столь представительной, как на предыдущих двух гонках — в финале участие приняли только три пилота из Тюмени: Антон Ращупкин на Toyota Levin боролся в классе Unlim, Алексей Афанасьев на Honda Civic выступал в зачёте Power, а Иван Завьялов на ВАЗ-2108 стартовал в дивизионе «Стандарт».