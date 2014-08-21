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Финал Time Attack в Омске — тюменцы в победителях!

21 августа 2014, 10:35
В Омске 16 августа состоялся третий и заключительный этап чемпионата по кольцевым гонкам Time Attack Omsk-Fedorovka-2014 — вновь на трассе аэропорта «Федоровка» блеснули пилоты из Тюмени.

На сей раз делегация из областного центра была не столь представительной, как на предыдущих двух гонках — в финале участие приняли только три пилота из Тюмени: Антон Ращупкин на Toyota Levin боролся в классе Unlim, Алексей Афанасьев на Honda Civic выступал в зачёте Power, а Иван Завьялов на ВАЗ-2108 стартовал в дивизионе «Стандарт».

Но количество спортсменов ничуть не отразилось на качестве их выступлений! Ращупкин выиграл в Unlim и стал шестым в Sport, Афанасьев победил в Power и занял третье место в Sport, Завьялов же «взял» «серебро» в «Стандарте»!

По итогам трёх этапов позиции тюменцев в чемпионате по кольцевым гонкам Time Attack Omsk-Fedorovka-2014 выглядят следующим образом:

Класс Unlim: Антон Ращупкин (Toyota Levin) — пятое место, Владимир Нижегородцев (SEAT Altea Freetrack) — седьмое место, Алексей Кузьмин (Honda Civic) — восьмое место.

Класс «Power»: Алексей Афанасьев (Honda Civic) — первое место, Дмитрий Сайфуллин (ИЖ-2126) — девятое место.

Класс «Sport»: Алексей Афанасьев (Honda Civic) — четвёртое место, Владимир Нижегородцев (SEAT Altea Freetrack) — тринадцатое место, Антон Ращупкин (Toyota Levin) — пятнадцатое место, Алексей Кузьмин (Honda Civic) — шестнадцатое место.

Класс «Light»: Дмитрий Сайфуллин (ИЖ-2126) — седьмое место, Николай Вольф (ВАЗ-21093) — восьмое место, Наталья Маловецкая (Toyota Vitz) — одиннадцатое место,

Класс «Стандарт»: Иван Завьялов (ВАЗ-2108) — второе место.

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