nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Велосипедистам и туристам дают скидки до 50%

20 августа 2014, 11:23
В магазине «Манарага» полным ходом идёт сезонная распродажа товаров для спорта и активного отдыха со скидками до 50%! Дополнительная радость — только 4 дня 21–24 августа скидка 40% на весь ассортимент снаряжения для туризма и кемпинга брендов RockLand, GreenLand и Манарага.

Выбирайте то, что нужно именно Вам, из множества специальных предложений:

— туристам: только 4 дня 21–24 августа скидка 40% на весь ассортимент снаряжения для туризма и кемпинга брендов RockLand, GreenLand и Манарага

— альпистам и скалолазам: скидки до 50% на ледовый инструмент, обвязки, скальные туфли, треккинговые палки, карабины

— велосипедистам: скидки до 35% на велосипеды (Drag, Specialized, Trek, Verde bmx, Schwinn), велоаксессуары, велозапчасти, велообувь

— студентам и школьникам: на рюкзаки объемом до 30 литров скидка 15%, на сумки до30 литров — 20%

— женщинам: одежда Lole для активного отдыха, для фитнеса, йоги и пилатеса со скидками до 40%

— пенсионерам и людям с ограниченными возможностями: постоянная скидка 15% на весь ассортимент, в т.ч. на палки для скандинавской ходьбы

— любителям новых технологичных разработок: обувь «Пять пальцев» — Vibram Five Fingers со скидками до 50%

— человечеству: разнообразная одежда и обувь со скидками до 50%

Все подробности о моделях и ценах здесь.

Ждем Вас в магазине «Манарага»

Тюмень, Московский тракт, 117, корп.1/1, (3452) 62-51-36

#Скидки#Женя#Экономика#Новости#Манарага
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25