Велосипедистам и туристам дают скидки до 50%

В магазине «Манарага» полным ходом идёт сезонная распродажа товаров для спорта и активного отдыха со скидками до 50%! Дополнительная радость — только 4 дня 21–24 августа скидка 40% на весь ассортимент снаряжения для туризма и кемпинга брендов RockLand, GreenLand и Манарага.