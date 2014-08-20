В РФ введут штрафы за нарушение требований маркировки продукции с ГМО

«Вводится административная ответственность за нарушение обязательных требований к маркировке пищевой продукции, полученной с применением генно-инженерно-модифицированных организмов или содержащей такие организмы», — говорится в сообщении.
Как сообщает «РИА Новости», изменения вносятся в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Размер штрафа для предпринимателей, работающих без образования юридического лица, составит от 20 тысяч до 50 тысяч рублей и для юридических лиц — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой.
Составлять протоколы об административных правонарушениях по таким делам будет Роспотребнадзор.
«Проект федерального закона направлен на защиту прав потребителей и сохранение здоровья населения России», — отмечается в сообщении.
Фото: healthage.ru