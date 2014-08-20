Тюменская сельхозтехника станет еще доступнее

В соответствии с постановлением Правительства РФ заводы-производители отпускают сельхозтоваропроизводителям технику с 15-ти процентной скидкой. Выпадающие при этом доходы компенсирует заводам федеральный бюджет.
В начале года до каждого субъекта страны был доведен определенный лимит на приобретение техники по данной программе. Тюменская область одна из первых в России освоила данные средства, вследствие чего правительство РФ увеличило квоту для Тюменской области почти вдвое.
На текущую дату по данной программе уже приобретено 74 единицы техники на сумму 210 млн.рублей. При этом общая скидка, предоставленная заводами-производителями на данную технику составила 31,3 млн.рублей.
Кроме того, 30 июля 2014 года постановлением правительства РФ был расширен перечень субсидируемой техники и позволено сельхозтоваропроизводителям приобретать технику на условиях лизинга.
Информация об условиях приобретения техники по данной программе, ее стоимости, производителях и поставщиках размещена на официальном сайте министерства сельского хозяйства Российской Федерации www.mcx.ru, сообщают в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.
Фото: http://agroprim.com