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Тестовую часть ЕГЭ по русскому языку исключат в 2015 году

20 августа 2014, 09:28
Тестовая часть единого государственного экзамена по русскому языку в 2015 году будет отменена. Об этом сообщил министр образования России Дмитрий Ливанов.
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Тюмень

«По математике и литературе это уже сделано. В 2015 году мы это сделаем по русскому языку, то есть там не будет заданий с выбором ответа. И в следующем году по остальным предметам также очень серьезно будет сокращено число таких вопросов», — сказал Ливанов.

По словам министра, сейчас идет планомерная работа по сокращению в ЕГЭ доли таких вопросов, ответы на которые можно угадать. В результате подобных заданий в экзамене со временем не останется совсем. Однако, по словам Ливанова, этот процесс должен быть постепенным, чтобы школы, учителя и ученики адаптировались к изменениям. Об этом пишет «РИА Новости».

Отметим, ЕГЭ в России служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз, а с 2009 года единый экзамен — единственный способ окончить российскую школу, а с 2014 года — единственный способ поступить в вуз. С момента своего появления единый экзамен неоднократно критиковался и подвергался корректировкам.

Фото: gvtlt.ru

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