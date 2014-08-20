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«Рубин» уступил «Торосу» в Ижевске

20 августа 2014, 10:47
Тюменский «Рубин» потерпел поражение в третьем матче на турнире памяти Василия Тарасова в Ижевске. На сей раз сибирякам пришлось встретиться с давним соперником — нефтекамским «Торосом». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Матч двух чемпионов ВХЛ проходил в обоюдоострой борьбе и начался с ошибки защитников «Тороса» в первом периоде. Ей не преминул воспользоваться Антон Зимин в паре с Денисом Ячменевым, забив первую шайбу.

Отыграться нефтекамцы смогли только к концу второго тайма, реализовав большинство. Отличился канадский легионер команды Самсон Махбод, сообщает пресс-служба ХК «Рубин».

Третий отрезок ознаменовался высокими скоростями, «рубиновцы» могли выйти вперед, однако, все шансы в атаке упустили. Дважды команды обменялись удалениями, тем не менее счет на табло изменился при игре в равных составах. Финальную точку в матче поставил нападающий «Тороса» Станислав Голованов. Все попытки «рубиновцев» изменить ситуацию до сирены закончились безрезультатно.

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