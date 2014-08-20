«Рубин» уступил «Торосу» в Ижевске

Матч двух чемпионов ВХЛ проходил в обоюдоострой борьбе и начался с ошибки защитников «Тороса» в первом периоде. Ей не преминул воспользоваться Антон Зимин в паре с Денисом Ячменевым, забив первую шайбу.
Отыграться нефтекамцы смогли только к концу второго тайма, реализовав большинство. Отличился канадский легионер команды Самсон Махбод, сообщает пресс-служба ХК «Рубин».
Третий отрезок ознаменовался высокими скоростями, «рубиновцы» могли выйти вперед, однако, все шансы в атаке упустили. Дважды команды обменялись удалениями, тем не менее счет на табло изменился при игре в равных составах. Финальную точку в матче поставил нападающий «Тороса» Станислав Голованов. Все попытки «рубиновцев» изменить ситуацию до сирены закончились безрезультатно.