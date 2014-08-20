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Из российских аптек изымают дешевое лекарство для сердца

20 августа 2014, 15:50
«Ацекардол» — недорогой сердечный лекарственный препарат — будет отозван из продажи. Об этом сообщает Росздравнадзор в информационном письме, опубликованном в информ-агенствах. Причина такого решения — посторонние примеси, обнаруженные в составе «Ацекардола».
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Тюмень

Напомним, что еще в мае сообщалось о том, что препарат серии 210113 не соответствует нормативам в части «посторонние примеси». В августе надзорное ведомство приостановило продажи трех серий этого препарата — 900413, 1020513, 831211. По всей видимости, в ближайшее время эти лекарства исчезнут с аптечных полок. Об этом пишет MedikForum.ru.

«Ацекардол» препарат, применяемый при лечении ишемической болезни сердца, нестабильной стенокардии, острого инфаркта миокарда, легочной эмболии и для профилактики образования тромбов. Содержит ацетилсалициловую кислоту. Цена не превышает 25 рублей. В России зарегистрированы и другие лекарства с тем же действующим веществом: отечественная ацетилсалициловая кислота, «Аспирин», «Аспикор», «КардиАСК», «Тромбопол» и другие.

Фото: newsukraine.com.ua

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