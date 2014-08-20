Из российских аптек изымают дешевое лекарство для сердца

Напомним, что еще в мае сообщалось о том, что препарат серии 210113 не соответствует нормативам в части «посторонние примеси». В августе надзорное ведомство приостановило продажи трех серий этого препарата — 900413, 1020513, 831211. По всей видимости, в ближайшее время эти лекарства исчезнут с аптечных полок. Об этом пишет MedikForum.ru.