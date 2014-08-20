Детсад в 3-ем Заречном закроет очереди для местных семей

Как отметила в ходе сегодняшнего посещения детсада заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, с появлением нового детского сада практически исчезнет очередность в детские сады в Тюмени для детей от 3 лет. «Ежегодно мы вводили в строй порядка 5 тысяч новых мест в детских садах, но именно за последнее время было предоставлено наибольшее их количество. Еще один детский сад должен совсем скоро открыться в Восточном микрорайоне и тогда потребность будет полностью закрыта, — прокомментировала замгубернатора. — Однако сейчас поставлена другая задача, удовлетворить потребности населения в местах для самых маленьких деток от 1,5 до 3 лет. — К концу этого года мы постараемся приблизиться к реализации этой непростой задачи, надеюсь к будущему году сможем ее полностью выполнить».