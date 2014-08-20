Детсад в 3-ем Заречном закроет очереди для местных семей

На улице Эрвье в 3-ем Заречном микрорайоне сегодня, 20 августа, состоялось торжественное открытие детского сада № 134. Его появление полностью избавит район от очереди в детские сады для воспитанников от 3 до 7 лет.
Напомним, само дошкольное учреждение начало строиться в 2012 году, располагается детсад в соседнем дворе с открытой год назад школой № 94. Детский сад, который начал работу сегодня, без преувеличения стал самым современным дошкольным учреждением в городе.
Четырехэтажное здание (включая один цокольный этаж) способно принять 450 малышей, включая две группы детей с 2 до 3 лет (48 человек), в нем оборудованы музыкальный и спортивный залы, процедурный и медицинский кабинеты, лекотека и обустроенные по последнему слову техники комнаты для игр.
Особой гордостью учреждения должен стать так называемый сенсорный кабинет для психологической разгрузки малышей. Следует отметить, что в дошкольных учреждениях Тюмени уже применяются подобные комнаты, однако, в детском саду № 134 она станет самой оснащенной. Здесь есть и так называемые пузырьковые колонны, и сухие бассейны с подсветкой, и специальные светодиодные панели на стенах. Все, что находится в комнате, ребенок может потрогать, осмотреть, со всеми предметами поиграть. Некоторые из предметов направлены на релаксацию и успокоение малыша, другие, к примеру, световой дождь на стенах призваны наоборот стимулировать у него творческий процесс.
«Оборудование направлено на развитие мелкой моторики рук ребенка, отсюда идет развитие речевых способностей. Заниматься здесь смогут одновременно от 2 до 4 детей. Каждому из них требуется индивидуальный подход, — рассказала педагог-психолог Людмила Иванова. — Мы будем здесь работать поэтапно со всеми детьми. Здесь они будут расслабляться, либо наоборот настраиваться на какую-либо деятельность».
Всего же с детьми в новом детском саду будут работать 58 воспитателей, включая и двоих педагогов-мужчин. В заведении будет сделан упор на физкультурно-оздоровительной направленности. Кроме того, разумеется, будут и кружки умственно-мыслительной, а также художественно-эстетической деятельности. При подготовке к школе педагоги также совместно с родителями разработают программу «Будущий первоклассник», чтобы улучшить адаптацию к школе у воспитанников в старших группах.
Как отметила в ходе сегодняшнего посещения детсада заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, с появлением нового детского сада практически исчезнет очередность в детские сады в Тюмени для детей от 3 лет. «Ежегодно мы вводили в строй порядка 5 тысяч новых мест в детских садах, но именно за последнее время было предоставлено наибольшее их количество. Еще один детский сад должен совсем скоро открыться в Восточном микрорайоне и тогда потребность будет полностью закрыта, — прокомментировала замгубернатора. — Однако сейчас поставлена другая задача, удовлетворить потребности населения в местах для самых маленьких деток от 1,5 до 3 лет. — К концу этого года мы постараемся приблизиться к реализации этой непростой задачи, надеюсь к будущему году сможем ее полностью выполнить».