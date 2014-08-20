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Банк талантов — заяви о своем ребенке

20 августа 2014, 14:10
Региональную базу данных талантливых детей и молодежи Тюменской области запустят 1 сентября текущего года.
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Тюмень

Как рассказала на пресс-конференции заместитель директора департамента по спорту и молодежной политики Тюменской области Оксана Савинова, банк данных талантливой молодежи существует уже не первый год, теперь же он будет запущен в режиме информационно-программного комплекса.

«База данных позволит упорядочить систему мер, направленных на продвижение и поддержку молодых талантливых людей, а также даст им возможность осуществить свои планы, — сказала она. — Кроме того, мы надеемся, что банк станет определенным навигатором для работодателей при формировании кадров в своем учреждении».

Банк данных существует на основе конфиденциальности персонифицированной информации и добровольного согласия всех его участников. Создан экспертный совет, в функции которого входит отслеживание результатов, выявление и сопровождение молодых людей. Помимо этого, утвержден перечень мероприятий, по которым ребята будут заноситься в базу данных.

Для самого же кандидата нахождение в списке данных дает возможность профессионального становления, развития и реализации задуманных проектов. Молодые люди будут участвовать в конкурсных мероприятиях, соревнования, конференциях международного значения, а также получат рекомендательные письма от департаментов-кураторов, которые также пригодятся для портфолио.

Формирование региональной базы осуществляется по направлениям: спортивное, творческое, гуманитарное, техническое, социальное. Попасть в этот список можно либо став победителем различных конкурсов, либо заявить о себе на портале Электронная школа Тюменской области. Возраст участников от 15–30 лет.

«Доступ на сайт Электронная школа имеют не только педагоги, но и родители, которые могут сообщить о достижениях, наградах своего чада. Эта информация тоже попадает в базу данных», — добавила заместитель директора областного департамента образования и науки Ирина Конончук . По примерным подсчетам в первый год ожидается порядка 8 тысяч ребят, которые попадут в эту базу.

В формировании банка данных участвует пять ведомств: департаменты образования и науки, культуры, по спорту и молодежной политике, труда и занятости Тюменской области, а также комитет по инновациям.

Фото: notebookufa.ru

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