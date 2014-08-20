Банк талантов — заяви о своем ребенке

«Доступ на сайт Электронная школа имеют не только педагоги, но и родители, которые могут сообщить о достижениях, наградах своего чада. Эта информация тоже попадает в базу данных», — добавила заместитель директора областного департамента образования и науки Ирина Конончук . По примерным подсчетам в первый год ожидается порядка 8 тысяч ребят, которые попадут в эту базу.