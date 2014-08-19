Восточный и Войновка на сутки останутся без воды

Ремонтные работы планирует провести тюменский водоканал в районе Широтной и Народной улиц. Под «обезвоживание» попадает частный сектор Войновки, а также ряд жилых домов от него до улицы Монтажников и Федюнинского.