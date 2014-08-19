Восточный и Войновка на сутки останутся без воды

23 августа в 10 часов утра начнутся работы, завершить которые планируется в это же время 24 числа.
По информации «Тюмень водоканала», помимо частных домов на Широтной, Народной, Космонавтов, Роз, Таллинской, Российской, Питерской, Цветочной, Вишневой и других улиц, под отключение водоснабжения попадают многоэтажки по адресам:
Ивана Словцова: 13, 15, 17, 19, 21, 23;
Бориса Щербины: 13, 14, 18, 20/1, 20/2, 20, 22;
Республики: 258;
30 лет Победы: 93а, 104, 105,108, 108а, 109, 112, 115, 115А, 116, 118, 122, 132, 134, 134//1, 138, 138А, 140, 142//2, 142//3, 142, 144, 146, 146/1, 148, 148/1, 148/2, 148/3;
Монтажников: 1, 11, 13, 13А, 13б, 13/1, 15, 15А, 17, 17/1, 19, 19/1;
Моторостроителей: 1, 2, 2А, 2/2, 4, 4А, 5, 7, 8, 9, 9/1, 10/1, 10, 12, 14, 14/2;
Олимпийская: 43;
Стахановцев: 1, 2, 3, 6;
Широтная: 129/3, 129/4, 129/1, 129/2, 157, 158, 159, 163, 163/1, 165, 165/1, 165/2, 165/3, 165/4, 165/5, 165/6, 165/7, 165/8, 167, 167/1, 167/2, 167/3, 167/4, 167/6, 168, 169, 170, 170/1, 170/2, 171, 171/1, 171/2, 171/4, 171/5, 171/6, 171/7, 171/8, 171/9, 172, 172/1, 172/2, 172/3, 173, 173/1, 173/2, 173/3, 173/4, 173/5, 173/6, 181, 181/2, 183, 185, 187, 187/1, 187/2, 187/3, 189, 189/1, 190, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 191, 192, 192/1, 193, 193/1, 209, 217/1;
Народная: 2, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4, 6, 8, 10;
Майский: 1/1, ?, 1, 3, 5;
Боровская: 2, 2А, 2Б, 3, 5, 7, 8, 9, 33;
Космонавтов: 1Б, 6, 8, 33А;
Станционная: 14, 14А, 16, 16А, 16Б, 16/б/1, 18, 18А, 20, 24//2, 26А, 26Б, 26в//1, 26В, 28, 30/1стр, 34/2, 34//2, 36А, 38, 38А, 38Б, 48;
Таллинская: 2, 2А, 2Б, 5, 7, 7/1, 12;
Энергостроителей: 2, 2А, 6, 6/1, 8, 10, 10А, 10/1, 11, 12, 18, 20, 22, 23, 23/1, 27, 29, 29/1, 31;
Вербовая: 2, 4/1, 4/2, 4;
Малая Боровская: 5, 7, 28/1, 38, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5.
Также в этом квадрате улиц водоснабжения не будет в нежилых зданиях, школах и детсадах.
Управляющие компании оповещены об отключении. Горожанам следует запастись водой.