В работе «ВКонтакте» возникли перебои

«Испытывали небольшие проблемы с каналами между нашими дата-центрами, из-за чего в полной версии сайта могли долго загружаться личные сообщения. Сейчас проблема устранена и постепенно работа сервиса нормализуется», — прокомментировал «Ленте.ру» глава пресс-службы «ВКонтакте» Георгий Лобушкин.
В своем Twitter Лобушкин также рекомендовал пользователям временно перейти на мобильную версию соцсети m.vk.com.
Мобильная версия и приложения соцсети работают в штатном режиме.
В июле сайт соцсети временно прекращал работу из-за аварии на одном из дата-центров.