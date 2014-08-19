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В работе «ВКонтакте» возникли перебои

19 августа 2014, 17:21
Веб-версия соцсети «ВКонтакте» работает с перебоями: диалоги загружаются с задержками. Это следует из мониторинга ресурса.

«Испытывали небольшие проблемы с каналами между нашими дата-центрами, из-за чего в полной версии сайта могли долго загружаться личные сообщения. Сейчас проблема устранена и постепенно работа сервиса нормализуется», — прокомментировал «Ленте.ру» глава пресс-службы «ВКонтакте» Георгий Лобушкин.

В своем Twitter Лобушкин также рекомендовал пользователям временно перейти на мобильную версию соцсети m.vk.com.

Мобильная версия и приложения соцсети работают в штатном режиме.

В июле сайт соцсети временно прекращал работу из-за аварии на одном из дата-центров.

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