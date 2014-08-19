В работе «ВКонтакте» возникли перебои

«Испытывали небольшие проблемы с каналами между нашими дата-центрами, из-за чего в полной версии сайта могли долго загружаться личные сообщения. Сейчас проблема устранена и постепенно работа сервиса нормализуется», — прокомментировал «Ленте.ру» глава пресс-службы «ВКонтакте» Георгий Лобушкин.