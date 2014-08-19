Украинские дети получат «Портфель первоклассника»

Мероприятие пройдет при поддержке благотворительного фонда «Российский детский фонд», Департамента социального развития Тюменской области, Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области. Праздник состоится во Дворце искусств «Пионер» в 15–00 ч.
Для будущих первоклассников и их семей выступят лучшие творческие коллективы города Тюмени. Во время концерта заместитель председателя благотворительного фонда «Российский детский фонд» Галина Сушинских в торжественной обстановке вручит им «Портфель первоклассника», сообщают в департаменте социального развития Тюменской области.
Кроме того, с предстоящим событием детей поздравит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова. Она вручит им подарки и воздушные шары. После концерта на площади Дворца искусств «Пионер» ребят ждут увлекательные игры и конкурсы.
Фото: http://www.8352city.ru