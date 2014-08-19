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Украинские дети получат «Портфель первоклассника»

19 августа 2014, 13:39
В преддверии Дня знаний 20 августа 2014 года пройдет праздничное мероприятие для детей граждан Украины, поступающих в этом учебном году в первый класс.
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Тюмень

Мероприятие пройдет при поддержке благотворительного фонда «Российский детский фонд», Департамента социального развития Тюменской области, Департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области. Праздник состоится во Дворце искусств «Пионер» в 15–00 ч.

Для будущих первоклассников и их семей выступят лучшие творческие коллективы города Тюмени. Во время концерта заместитель председателя благотворительного фонда «Российский детский фонд» Галина Сушинских в торжественной обстановке вручит им «Портфель первоклассника», сообщают в департаменте социального развития Тюменской области.

Кроме того, с предстоящим событием детей поздравит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова. Она вручит им подарки и воздушные шары. После концерта на площади Дворца искусств «Пионер» ребят ждут увлекательные игры и конкурсы.

Фото: http://www.8352city.ru

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