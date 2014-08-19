Украинские дети получат «Портфель первоклассника»

Кроме того, с предстоящим событием детей поздравит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова. Она вручит им подарки и воздушные шары. После концерта на площади Дворца искусств «Пионер» ребят ждут увлекательные игры и конкурсы.