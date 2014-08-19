Тюменцы довольны транспортом, дорогами и ГИБДД

Следует отметить, что подобные исследования компания Росгосстрах проводит уже шестой год подряд. Этим летом респондентами стали 13,8 тысяч человек. Как отмечает руководитель ЦСИ, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, Тюмень по показателю дорожного хозяйства стабильно входит в тройку лидеров. Москва в этом году попала в рейтинг впервые.