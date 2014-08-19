Тюменцы довольны транспортом, дорогами и ГИБДД

Как гласит это исследование, тюменцы высоко оценивают состояние дорожного хозяйства в городе. По этому показателю Тюмень занимает первое место, на втором располагается Кемерово, на третьем — Москва. Худшие дороги по мнению населения в Волгограде, Омске и Самаре.
Следует отметить, что подобные исследования компания Росгосстрах проводит уже шестой год подряд. Этим летом респондентами стали 13,8 тысяч человек. Как отмечает руководитель ЦСИ, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, Тюмень по показателю дорожного хозяйства стабильно входит в тройку лидеров. Москва в этом году попала в рейтинг впервые.
Следующим предметом исследования стала работа общественного транспорта, здесь также его работа заслужила высокой оценки тюменцев. По этому показателю Тюмень расположилась на втором месте, между Казанью и Ижевском. Хуже всего дела обстоят с городскими автобусами в Астрахани, Омске и Иркутске.
Как отмечают в ЦСИ, работа общественного транспорта всегда получала высокие оценки населения. За все годы наблюдений доля респондентов, которые были удовлетворены его работой, не опускалась ниже 70%. В 2014 году на 7% выросла доля россиян, довольных работой общественного транспорта. Сегодня положительную оценку его функционированию выставляют 83% респондентов.
Другой тенденцией, как следует из материалов исследования, рост положительной оценки работы ГИБДД со стороны населения. Три четверти респондентов считают ее «хорошей», либо «скорее удовлетворительной». Тюмень в этом отношении также стала лидером рейтинга, опередив Пензу и Хабаровск. Хуже всего работу Госавтоинспекции оценивают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.