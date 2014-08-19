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Тюменские полицейские задержали продавца «синтетики»

19 августа 2014, 14:32
Ночью 18 августа экипажем вневедомственной охраны был замечен гражданин, который стал вести себя подозрительно при виде полицейских.
Сюжет
Полиция

Проявив бдительность и остановив молодого человека, передвигавшегося на велосипеде, стражи порядка в ходе осмотра в сумке обнаружили у него более 87 граммов синтетического наркотика.

Сотрудниками специализированного подразделения уголовного розыска было установлено, что у 20-летнего безработного тюменца наркотик был расфасован и приготовлен к сбыту.

В настоящее время задержанный находится под стражей на основании ст. 91 УПК РФ. Рассматривается его причастность к совершению аналогичных преступлений.

По факту приготовления к сбыту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени. Сотрудники полиции напоминают, что в УМВД России по г. Тюмени работает телефон «доверия» — 799–855. Если вы знаете, где распространяют наркотики, обратитесь в правоохранительные органы.

Фото: http://www.pospelov.org

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