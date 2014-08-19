Тюменские полицейские задержали продавца «синтетики»

По факту приготовления к сбыту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени. Сотрудники полиции напоминают, что в УМВД России по г. Тюмени работает телефон «доверия» — 799–855. Если вы знаете, где распространяют наркотики, обратитесь в правоохранительные органы.