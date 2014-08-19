Студентам-«хорошистам» разрешат переводиться на бюджетные отделения

Ведомство Дмитрия Ливанова, как сообщают «Известия», намерено внести изменения в приказ «Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное». Переводиться на бесплатное отделение при наличии свободных мест смогут те студенты, которые закончат две сессии подряд на четверки и пятерки. В настоящее время таким правом обладают только отличники, не имеющие академических задолженностей, дисциплинарных взысканий и долгов по оплате обучения.