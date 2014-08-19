Студентам-«хорошистам» разрешат переводиться на бюджетные отделения

Ведомство Дмитрия Ливанова, как сообщают «Известия», намерено внести изменения в приказ «Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное». Переводиться на бесплатное отделение при наличии свободных мест смогут те студенты, которые закончат две сессии подряд на четверки и пятерки. В настоящее время таким правом обладают только отличники, не имеющие академических задолженностей, дисциплинарных взысканий и долгов по оплате обучения.
Решение о переводе студентов будут принимать специально созданные в вузах комиссии. Они будут учитывать мнение студенческого союза, при этом сами учащиеся смогут предоставлять документы, подтверждающие особые успехи в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. Если на одно место станут претендовать два кандидата, то приоритет будет отдаваться студенту с более высокими результатами промежуточной аттестации. Об этом пишет «Лента. Ру».
Такой шаг, как считают Минобрнауки, повысит успеваемость студентов. «Статистика показывает, что такая формулировка значительно расширяет количество студентов, имеющих данную возможность. Тем самым создается новый механизм стимулирования, призывающий к хорошей успеваемости, а не к формальному получению удовлетворительных оценок», — пояснили изданию в пресс-службе ведомства.
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