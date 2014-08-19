Школьные учебники — покупаем сами или ждем?

Другая тюменка Тамара, мама семиклассницы из гимназии Российской культуры поясняет — пользоваться бесплатно учебниками из школьной библиотеки ученикам действительно разрешили. Однако в библиотеке есть далеко не вся литература, заявленная в списке. Поэтому родителям предложили докупить те учебники, которых не хватает. «Но я посмотрела и на те учебники, которые в библиотеке оказались в наличии. Их состояние оставляет желать лучшего — то страниц не хватает, то слова перечеркнуты ручкой. Я хочу, чтобы мой ребенок пользовался качественной литературой. Мне проще пойти и купить все по списку», — говорит женщина.