Школьные учебники — покупаем сами или ждем?

Для многих родителей ежегодное приобретение учебников на средства собственного бюджета давно стало нормой. Получив полный список литературы, необходимой к новому учебному году, мамы и папы отправляются по магазинам и тратят немалые деньги, чтобы обеспечить свое чадо учебниками, методическими пособиями и канцелярией.
Мама девятиклассника, обучающегося в тюменской общеобразовательной школе № 92 Наталья сообщила редакции о том, что в их учебном заведении бесплатно будут выданы учебники лишь детям из малоимущих семей. «Как показала практика прошлых лет, таких малоимущих семей в каждом классе набирается достаточно много. Поэтому моему ребенку учебников никогда не достается. Я уже к этому привыкла, каждый год покупаю литературу сама», — рассказывает Наталья.
Для многих родителей ежегодное приобретение учебников на средства собственного бюджета давно стало нормой
Другая тюменка Тамара, мама семиклассницы из гимназии Российской культуры поясняет — пользоваться бесплатно учебниками из школьной библиотеки ученикам действительно разрешили. Однако в библиотеке есть далеко не вся литература, заявленная в списке. Поэтому родителям предложили докупить те учебники, которых не хватает. «Но я посмотрела и на те учебники, которые в библиотеке оказались в наличии. Их состояние оставляет желать лучшего — то страниц не хватает, то слова перечеркнуты ручкой. Я хочу, чтобы мой ребенок пользовался качественной литературой. Мне проще пойти и купить все по списку», — говорит женщина.
А вот мама ученицы третьего класса тюменской общеобразовательной школы № 64 Елена сообщает, что их учебное заведение в 2014 году обеспечивает школьников всеми необходимыми учебниками в полном объеме. «Единственное, на что нас попросили сдать деньги — это рабочие тетради», — поясняет Елена.
Как пояснила председатель комитета дошкольного и общего образования Ольга Тренина, в 2014 году все ученики города будут обеспечены учебниками в полном объеме, а также самыми необходимыми учебными пособиями. «Родителям необходимо будет приобрести лишь те учебные пособия, которые предназначены для единоличного использования и не смогут быть полезны другим учащимся в дальнейшем. Это такие прикладные материалы, как контурные карты, альбомы для рисования, прописи и т.д.», — поясняет председатель.
«Состояние учебников из библиотеки оставляет желать лучшего — то страниц не хватает, то слова перечеркнуты ручкой»
Кроме того, по словам Ольги Трениной, в 2014 году для организации рабочего процесса принят ряд особых мер. Помимо тех учебников, которые на данный момент имеются в фондах библиотек, через департамент образования и науки осуществляются централизованные поставки новых учебников. Также организован муниципальный обмен фондами между разными школами. Так, учебники, невостребованные в одних школах, передаются в библиотеки других школ города.
Многие общеобразовательные учреждения осуществляют закупку учебников за счет собственных средств. «Мы также стараемся организовывать различные благотворительные акции, в рамках которых ученики, имеющие невостребованные учебники с прошлых лет обучения, преподносят литературу в дар школьным библиотекам города», — добавляет Ольга Тренина.
Многих родителей волнует и вопрос о школьной форме — должна ли она быть единой для всех учеников, или школы ограничатся лишь рядом основных требований. По словам Ольги Трениной, в каждой школе существует управляющий совет, который разрабатывает все требования к одежде учеников конкретного учебного заведения.
Совет не уполномочен диктовать такие требования, как выбор одежды определенных брендов, из определенных тканей — только общие стандарты
При этом, совет не уполномочен диктовать такие требования, как выбор одежды определенных брендов, из определенных тканей — только общие стандарты. «Например, в одной из школ дресс-кодом для девочек начальных классов являются сарафан серого цвета и белая блузка. Для занятий спортом — белая футболка и спортивные брюки светлого тона. В каждой школе требования индивидуальные», — говорит председатель комитета.
Какую форму надевать на школьные занятия, в праве решить и инициативный родительский комитет. Иногда на собраниях комитета родители сходятся во мнении, что самым удобным вариантом станет пошив единой формы для всех учеников. «Но даже если против такого решения выступит всего один родитель, он имеет право самостоятельно подготовить форму для своего ребенка», — подытоживает Ольга Тренина.
Фото: http://nikvesti.com