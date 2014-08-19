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Руководитель управы ЛАО стал заместителем главы администрации

19 августа 2014, 15:47
Глава администрации города Тюмени Александр Моор на заседании коллегии представил своего нового заместителя — Максима Викторовича Афанасьева.

На новом посту он будет курировать деятельность управ и департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

Напомним, Афанасьев пришел руководителем управы Ленинского округа с должности начальника правового департамента администрации Тюмени. Он сменил Игоря Шебеко и Юрия Беделя. Они стали фигурантами коррупционного дела, возбужденного в начале февраля 2013 года в отношении председателя комитета по благоустройству и озеленению управы Ленинского административного округа Дениса Хромова.

#Новости#Управа Ленинского округа#Александр Моор#Максим Афанасьев#Глава администрации Тюмени#Женя#Политика
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