Руководитель управы ЛАО стал заместителем главы администрации

На новом посту он будет курировать деятельность управ и департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.
Напомним, Афанасьев пришел руководителем управы Ленинского округа с должности начальника правового департамента администрации Тюмени. Он сменил Игоря Шебеко и Юрия Беделя. Они стали фигурантами коррупционного дела, возбужденного в начале февраля 2013 года в отношении председателя комитета по благоустройству и озеленению управы Ленинского административного округа Дениса Хромова.