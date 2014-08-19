Руководитель управы ЛАО стал заместителем главы администрации

Напомним, Афанасьев пришел руководителем управы Ленинского округа с должности начальника правового департамента администрации Тюмени. Он сменил Игоря Шебеко и Юрия Беделя. Они стали фигурантами коррупционного дела, возбужденного в начале февраля 2013 года в отношении председателя комитета по благоустройству и озеленению управы Ленинского административного округа Дениса Хромова.