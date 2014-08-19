«Рубин» дожал «Ижсталь» в серии буллитов

Как сообщает пресс-служба ХК «Рубин», по ходу встречи сибирякам пришлось дважды побывать в роли догоняющих и отыгрываться. Стартовый период завершился нулевой ничьей, за это время соперники создали немало опасных моментов у ворот друг друга. Счет был открыт в середине встречи, когда нападающий хозяев Антон Кочуров буквально затолкал голкипера тюменцев Дениса Францкевича вместе с шайбой в ворота. Тем не менее гол был зачтен, а Францкевич удалился на штрафную скамейку на 25 минут. Его в воротах сменил Михаил Шукаев.