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«Рубин» дожал «Ижсталь» в серии буллитов

19 августа 2014, 09:39
Тюменский «Рубин» продолжил серию побед на предсезонном турнире памяти Василия Тарасова в Ижевске. Накануне хоккеисты тюменской команды одержали победу над местной «Ижсталью» с минимальным разрывом 3:2. Судьбу встречи решила серия буллитов.

Как сообщает пресс-служба ХК «Рубин», по ходу встречи сибирякам пришлось дважды побывать в роли догоняющих и отыгрываться. Стартовый период завершился нулевой ничьей, за это время соперники создали немало опасных моментов у ворот друг друга. Счет был открыт в середине встречи, когда нападающий хозяев Антон Кочуров буквально затолкал голкипера тюменцев Дениса Францкевича вместе с шайбой в ворота. Тем не менее гол был зачтен, а Францкевич удалился на штрафную скамейку на 25 минут. Его в воротах сменил Михаил Шукаев.

Третий период был отмечен удачно завершенной комбинацией со стороны нападающего «Рубина» Сергея Севостьянова. Счет на табло стал 1:1, однако, уже через три минуты Андрей Иванов со средней дистанции вновь вывел ижевскую дружину вперед. Статус-кво сибиряки восстановили только к 53-ей минуте после удачно разыгранной комбинации с участием Сергея Тополя, Льва Трифонова и защитника команды Александра Сазонова. Последний и сравнял счет в игре.

Овертайм так и не выявил победителя. Каждая из команд произвела по десять бросков в серии буллитов, однако, первой и единственной результативной стала шайба в исполнении Зимина, которая и принесла «Рубину» победу.

Третий матч турнира тюменские хоккеисты проведут уже сегодня, 19 августа. Соперником «Рубина» станет нефтекамский «Торос», который накануне с разгромным счетом 6:0 переиграл краснодарскую «Кубань».

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