Пенсионерка снова сядет за торговлю наркотиками

Свое «дело» Кашапова не бросила и на путь исправления не встала. Вскоре о ее криминальном бизнесе стало известно сотрудникам наркоконтроля. 15 мая 2014 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий при очередном сбыте более 4 грамм героина она была задержана с поличным. В ходе обыска были изъяты денежные средства и более 3 граммов героина. Всего из незаконного оборота было изъято почти 12 граммов опасного вещества.