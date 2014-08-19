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Пенсионерка снова сядет за торговлю наркотиками

19 августа 2014, 13:41
Выйдя из мест лишения свободы условно досрочно в 2011 году Закия Кашапова не прекратила торговать наркотиками. В мае 2014 ее снова «замели» за наркоторговлю. Суд приговорил торговку к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Как установлено расследованием, Кашапова ранее три раза была судима и отбывала срок наказания в местах лишения свободы за незаконные действия с наркотиками. Последний ее срок окончился в 2011 году.

Свое «дело» Кашапова не бросила и на путь исправления не встала. Вскоре о ее криминальном бизнесе стало известно сотрудникам наркоконтроля. 15 мая 2014 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий при очередном сбыте более 4 грамм героина она была задержана с поличным. В ходе обыска были изъяты денежные средства и более 3 граммов героина. Всего из незаконного оборота было изъято почти 12 граммов опасного вещества.

По решению суда Кашапова была заключена под стражу. Суд, рассмотрев дело, приговорил 61-летнюю Закию Кашапову к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура города Тюмени.

#Новости#Прокуратура г.Тюмени#Колония строгого режима#Наркотики#Женя#Происшествия
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