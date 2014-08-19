Пенсионерка снова сядет за торговлю наркотиками

Как установлено расследованием, Кашапова ранее три раза была судима и отбывала срок наказания в местах лишения свободы за незаконные действия с наркотиками. Последний ее срок окончился в 2011 году.
Свое «дело» Кашапова не бросила и на путь исправления не встала. Вскоре о ее криминальном бизнесе стало известно сотрудникам наркоконтроля. 15 мая 2014 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий при очередном сбыте более 4 грамм героина она была задержана с поличным. В ходе обыска были изъяты денежные средства и более 3 граммов героина. Всего из незаконного оборота было изъято почти 12 граммов опасного вещества.
По решению суда Кашапова была заключена под стражу. Суд, рассмотрев дело, приговорил 61-летнюю Закию Кашапову к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура города Тюмени.