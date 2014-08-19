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КамАЗ наехал на велосипедиста, тот отделался переломом пальцев

19 августа 2014, 12:20
Восемь дорожно-транспортных происшествий произошло 18 августа на дорогах Тюменской области, в них пострадали 26 человек.
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Тюмень

Около девяти часов утра на ул. М.Тореза, 12 столкнулись Honda и ВИС. Беременная женщина — водитель Honda потеряла за рулем сознание и контроль за движением. В результате ДТП она получила сотрясение головного мозга.

ВАЗ-2114 и Chrysler столкнулись на 184-м километре автодороги Курган-Тюмень около девяти часов утра. Водитель Lada нарушил правила очередности проезда, в итоге он получил сотрясение головного мозга.

На ул. Червишевский тракт, 23 в восьмом часу вечера столкнулись ВАЗ-21074 и Mercedes. Водитель «семерки» со стажем за рулем 1 год, нарушил очередность проезда перекрестка. За рулем Mercedes находился также начинающий водитель, пассажирка автомобиля получила ушиб грудной клетки. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В Тобольске на редкость повезло велосипедисту. На перекрестке ул. Портовой и проезда Рейдовый на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть, наехал КамАЗ. Водитель велосипеда получил перелом пальцев руки.

Фото: news.wse.by

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