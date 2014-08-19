КамАЗ наехал на велосипедиста, тот отделался переломом пальцев

На ул. Червишевский тракт, 23 в восьмом часу вечера столкнулись ВАЗ-21074 и Mercedes. Водитель «семерки» со стажем за рулем 1 год, нарушил очередность проезда перекрестка. За рулем Mercedes находился также начинающий водитель, пассажирка автомобиля получила ушиб грудной клетки. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.