Дистанционное образование может изменить вашу жизнь

У Дарьи непростая ситуация. Ей пришлось рано пойти работать, потому что нужно было заботиться о младшей сестре. Её финансовые возможности ограничены и очное отделение ей не подходит, так как прекратить работать она не может. Стоимость дистанционного обучения — от 100 рублей в день, это ей вполне по карману.