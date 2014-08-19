Дистанционное образование может изменить вашу жизнь

Ольга — молодая мама в декретном отпуске. Маленький ребенок требует постоянного присутствия, поэтому дистанционное образование оптимальным вариантом для нее.
Евгений — путешественник. Желание грызть гранит науки посещает его преимущественно на солнечных пляжах Таиланда. Благодаря программе дистанционного образования он может получить образованиев любой точке мира, где есть доступ в Интернет, ему не придется думать о смене часовых поясов — все зачеты и экзамены можно сдавать в удобное время из любой точки мира.
У Дарьи непростая ситуация. Ей пришлось рано пойти работать, потому что нужно было заботиться о младшей сестре. Её финансовые возможности ограничены и очное отделение ей не подходит, так как прекратить работать она не может. Стоимость дистанционного обучения — от 100 рублей в день, это ей вполне по карману.
Олег работает в перспективной компании на хорошей должности, но его знаний и навыков недостаточно для стремительного карьерного роста — ему нужно дополнительное образование, но не может позволить себе даже в учебный отпуск. Олег решает учиться дистанционно и, кроме высшего образования получает неоценимый опыт грамотного управления собственным временем, что очень пригодится на его новой должности.
Марина владеет небольшой компанией. После трех лет успешной работы она столкнулась с потолком развития собственного бизнеса — ей не хватает знаний для того, масштабировать и развивать свой бизнес. Форма обучения позволяет ей комфортно приобретать нужные компетенции, не отрываясь от любимой работы.
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