За 7 месяцев в ДТП пострадали 123 ребенка

За 7 месяцев текущего года произошло 121 ДТП с участием детей до 16-ти лет, в которых пострадали 123 ребенка, 1 погиб. В прошлом году за этот же период было 107 ДТП.

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