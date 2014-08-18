За 7 месяцев в ДТП пострадали 123 ребенка

С 18 августа по 14 сентября в Тюмени пройдет профилактическое мероприятие «Внимание -дети!», задача которого — не допустить дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков.
«Вина детей наблюдается только в 30-ти случаях, остальные происшествия произошли- по вине взрослых водителей, — говорят в Госавтоинспекции города Тюмени. — Анализ статистических данных показывает, что количество аварий, в которых страдают школьники, увеличивается в августе—сентябре, когда они возвращаются после летнего отдыха, успев отвыкнуть от интенсивного движения транспорта на дорогах».
В ходе мероприятия Госавтоинспекция будет уделять особое внимание соблюдению водителями правил ПДД, особенно правилам перевозки детей, правилам проезда пешеходных переходов и, конечно, соблюдению скоростного режима. Инспектора ОГИБДД проведут обследование состояния подъездных путей к образовательным учреждениям: наличие разметки, дорожных знаков, светофорных объектов и ограждений, наличие благоустроенных подходов к пешеходным переходам и искусственных неровностей.
Дети также не останутся без внимания — во всех школах с 1 по 5 сентября пройдут занятия на тему безопасного поведения на улицах и дорогах, и викторины на знание Правил дорожного движения.
Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой — быть более внимательными на дорогах — не забывать снижать скорость, подъезжая к пешеходному переходу и соблюдать особую осторожность при проезде дворовых территорий.
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