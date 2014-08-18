Выезд на встречку стоил жизни водителю

16-летний подросток погиб утром 17 августа в дорожной аварии, случившейся в селе Велижаны Нижнетавдинского района. На ул. Советской в бетонный столб освещения въехал автомобиль ВАЗ-2107 с транзитными номерами. Подросток, который находился в машине на переднем пассажирском сиденье, скончался на месте ДТП. Водитель автомобиля, житель села Велижаны, доставлен в больницу с переломом ребер, черепно-мозговой травмой и травмой бедра. Пассажир с заднего сиденья не пострадал. Он рассказал, что перед поездкой компания всю ночь распивала пиво в машине, неподалеку от местного магазина.