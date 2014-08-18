Выезд на встречку стоил жизни водителю

16-летний подросток погиб утром 17 августа в дорожной аварии, случившейся в селе Велижаны Нижнетавдинского района. На ул. Советской в бетонный столб освещения въехал автомобиль ВАЗ-2107 с транзитными номерами. Подросток, который находился в машине на переднем пассажирском сиденье, скончался на месте ДТП. Водитель автомобиля, житель села Велижаны, доставлен в больницу с переломом ребер, черепно-мозговой травмой и травмой бедра. Пассажир с заднего сиденья не пострадал. Он рассказал, что перед поездкой компания всю ночь распивала пиво в машине, неподалеку от местного магазина.
На 211-м километре автодороги Тюмень-Омск столкнулись Volkswagen и грузовик MAN, легковой автомобиль выехал на встречную полосу. За рулем автомобиля Volkswagen находилась жительница п. Салым из ХМАО, девушка скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Пассажирка автомобиля, жительница села Армизонское, получила тяжелые травмы: перелом ребер, травмы головы и внутренних органов, многочисленные ушибы. Стаж водителя Volkswagen за рулем 1 год.
На 26-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск автомобиль Mercedes въехал в металлическое ограждение разделительной полосы. За рулем находилась 25-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения, стаж вождения которой 1 год. Предварительно, перед поездкой девушка с подругой отдыхали в ночном клубе. Осколки от машины отбросило на встречную полосу, они попали в лицо водителю встречного автомобиля Skoda, 50-летний водитель получил травму глаз. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ночью на пешеходном переходе на ул. Малыгина в Тюмени водитель автомобиля Chevrolet нарушил правила проезда пешеходных переходов и сбил девушку. У пострадавшей открытый перелом ноги, перелом таза, переломы ребер, рваные раны лица и тела. Водитель автомобиля получил сотрясение головного мозга.
На ул. Депутатской, 82 столкнулись Toyota и Renault. Причина аварии — нарушение правил дистанции водителем Toyota — 29-летней девушкой со стажем за рулем 1 год. От удара один из автомобилей отбросило на пешехода. У пострадавшей ушибы и ссадины конечностей.
Три человека травмированы на перекрестке улиц Широтной и Олимпийской. Здесь из-за нарушения требований дорожных знаков столкнулись два автомобиля. Водитель Kia повернула налево там, где поворот запрещен. В итоге, 3-летний пассажир Toyota получил ушиб лба, 28-летняя пассажирка этого автомобиля ушиб живота. У водителя Kia ушибы лица и руки.
На 194-м километре автодороги Курган-Тюмень около семи часов вечера столкнулись Skoda и Hyundai. 22-летняя водитель Skoda со стажем за рулем 3 года выехала со второстепенной дороги на федеральную трассу, не пропустив Hyundai. В аварии получили травмы четверо пассажиров из обеих машин, у пострадавших травмы головы, ушибы и другие повреждения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.