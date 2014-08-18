В России выпустят банковские карты ПРО100

Напомним, с начала выпуска «Универсальной электронной карты» на карту записывалось банковское приложение на базе российской платежной системы ПРО100. Это могло вызывать некоторые неудобства пользователей, привыкших к более популярными Visa и MasterCard.
Считается, что развитие российской платежной системы повысит популярность УЭК, а именно использование ее в качестве платежной карты.
На данный момент в Тюменской области принято более 7000 заявлений на получение УЭК, работает 21 пункт приема заявлений и выдачи универсальных карт. Список адресов доступен на сайте.
Сейчас карты ПРО100 принимаются более чем в 350 тысячах организаций и более чем в 100 тысячах устройств самообслуживания в России. В настоящее время в платежную систему ПРО100, помимо Сбербанка, входят ОАО «Уралсиб», ОАО «АК БАРС», Банк Москвы, ОАО «Московский Индустриальный банк», ОАО КБ «Центр-инвест» и другие. Общее число выпущенных карт на базе ПРО100 превысило 800 тысяч. Об этом пишет отдел по связям с общественностью и продвижению проектов «РИО-Центр».
Фото: giport.ru