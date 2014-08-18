В России выпустят банковские карты ПРО100

Сейчас карты ПРО100 принимаются более чем в 350 тысячах организаций и более чем в 100 тысячах устройств самообслуживания в России. В настоящее время в платежную систему ПРО100, помимо Сбербанка, входят ОАО «Уралсиб», ОАО «АК БАРС», Банк Москвы, ОАО «Московский Индустриальный банк», ОАО КБ «Центр-инвест» и другие. Общее число выпущенных карт на базе ПРО100 превысило 800 тысяч. Об этом пишет отдел по связям с общественностью и продвижению проектов «РИО-Центр».