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В России выпустят банковские карты ПРО100

18 августа 2014, 09:51
Сбербанк России приступил к выпуску банковских карт ПРО100 в категориях «Личная» и «Зарплатная». Таким образом, доля российской платежной системы на рынке банковских карт увеличится.
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Тюмень

Напомним, с начала выпуска «Универсальной электронной карты» на карту записывалось банковское приложение на базе российской платежной системы ПРО100. Это могло вызывать некоторые неудобства пользователей, привыкших к более популярными Visa и MasterCard.

Считается, что развитие российской платежной системы повысит популярность УЭК, а именно использование ее в качестве платежной карты.

На данный момент в Тюменской области принято более 7000 заявлений на получение УЭК, работает 21 пункт приема заявлений и выдачи универсальных карт. Список адресов доступен на сайте.

Сейчас карты ПРО100 принимаются более чем в 350 тысячах организаций и более чем в 100 тысячах устройств самообслуживания в России. В настоящее время в платежную систему ПРО100, помимо Сбербанка, входят ОАО «Уралсиб», ОАО «АК БАРС», Банк Москвы, ОАО «Московский Индустриальный банк», ОАО КБ «Центр-инвест» и другие. Общее число выпущенных карт на базе ПРО100 превысило 800 тысяч. Об этом пишет отдел по связям с общественностью и продвижению проектов «РИО-Центр».

Фото: giport.ru

#Новости#Сбербанк#Универсальная электронная карта (УЭК)#ПРО100#Тюмень#Саша#Экономика
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